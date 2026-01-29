Dos empresas elaboraron leche en polvo vinculada al botulismo en la fórmula para bebés ByHeart

Dos empresas procesaron y suministraron leche en polvo que podría ser la culpable del brote de botulismo relacionado con la fórmula infantil ByHeart que ha enfermado a docenas de bebés, según ha sabido The Associated Press

La leche entera en polvo orgánica que dio positivo para el tipo de bacteria que causa el botulismo fue elaborada con leche proporcionada por Organic West Milk Inc., una empresa de California, y procesada en una planta de Dairy Farmers of America en Fallon, Nevada, dijeron funcionarios de la empresa.

Sin embargo, aún se desconoce el origen de la contaminación. Tanto las empresas como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) enfatizaron que la investigación sobre el brote sin precedentes que ha enfermado a 51 bebés en 19 estados continúa.

Bill Van Ryn, propietario de Organic West Milk, dijo que la semana pasada se enteró de que una muestra de leche en polvo de su empresa recolectada por la FDA había dado positivo para el germen que causa el botulismo.

Pero eso no significa que su producto sea la fuente del brote, enfatizó Van Ryn.

“Aún no se ha comprobado nada sobre nuestra leche”, dijo, y agregó: “Algo sucedió en el proceso de convertir la leche en polvo y luego en fórmula para bebés”.

Organic West, que suministra leche de 55 productores, no vendió leche entera en polvo orgánica a ningún fabricante de fórmula infantil, salvo a ByHeart, afirmó Van Ryn. La empresa láctea ha suspendido la venta del polvo utilizado en cualquier producto destinado a bebés y niños hasta que se conozca más sobre el origen del brote, añadió.

La leche en polvo se elabora pasteurizando leche líquida, concentrándola mediante evaporación y rociándola en una cámara caliente, lo que hace que el agua se evapore y deje partículas finas y secas de leche.

Dairy Farmers of America es una cooperativa lechera global. Su planta en Nevada procesa diariamente alrededor de 630.000 kilos de leche cruda y los transforma en 113.000 kilos de leche entera en polvo.

La Asociación de Productores Lácteos de Estados Unidos (Dairy Farmers of America) declaró en un comunicado que Organic West fue la fuente de la leche de la muestra que la FDA recopiló y que dio positivo en la prueba del botulismo. La leche se procesó en polvo, que cumplió con todas las pruebas requeridas, según la empresa. Posteriormente, Organic West vendió la leche en polvo a ByHeart.

“Los fabricantes de productos de consumo para uso final tienen la responsabilidad de procesar adecuadamente los ingredientes para garantizar la seguridad del producto”, se lee en el comunicado.

Funcionarios de la FDA informaron el 23 de enero que una muestra de leche entera en polvo orgánica obtenida de un proveedor dio positivo en la prueba de la bacteria del botulismo, aunque la agencia no identificó al proveedor. Las pruebas mostraron una coincidencia genética con una muestra tomada de una lata terminada de fórmula ByHeart.

La agencia también encontró que las bacterias en una lata de fórmula sin abrir coincidían con una muestra de un bebé enfermo, y también coincidían con la contaminación detectada en muestras de leche en polvo utilizada para elaborar la fórmula ByHeart y recolectadas y analizadas por la empresa.

Los funcionarios de ByHeart se negaron a identificar el origen de esas muestras de leche en polvo. La empresa de fórmula infantil retiró todos sus productos del mercado.

Las esporas de botulismo son comunes en el medio ambiente y se pueden encontrar en la mayoría de los alimentos en niveles muy bajos, dijo Kristin Schill, experta en botulismo de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Los adultos sanos consumen esporas de Clostridium botulinum a diario sin enfermarse. Sin embargo, los bebés tienen intestinos inmaduros que podrían no ser capaces de impedir la germinación y el crecimiento de las esporas. Una vez que lo hacen, las esporas producen una toxina que puede causar parálisis y la muerte.

Las esporas se pueden encontrar en todas partes, incluso en la leche, aunque generalmente en niveles bajos, explicó Schill. La pasteurización no elimina los gérmenes. También pueden estar presentes en el entorno de procesamiento.

Anteriormente se han encontrado esporas de botulismo en fórmulas infantiles, pero este es el primer brote importante relacionado con este producto. El riesgo se considera tan bajo que no se requieren pruebas de botulismo en fórmulas infantiles, aunque algunos fabricantes de fórmulas realizan análisis voluntariamente para detectar señales microbiológicas que podrían indicar contaminación.