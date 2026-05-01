Incertidumbre en panorama electoral colombiano

El panorama electoral en Colombia continúa siendo incierto a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en un contexto marcado por la fragmentación del voto y la ausencia de un favorito claro para imponerse en primera vuelta. Todo indica que la contienda se definirá en una segunda ronda prevista para el 21 de junio.

De los 13 candidatos inscritos, solo tres concentran el respaldo significativo en las encuestas y dominan el debate político. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico y cercano al gobierno de Gustavo Petro, lidera la intención de voto con más del 35 %, manteniéndose al frente desde el inicio de la campaña. Detrás se ubica Abelardo de la Espriella, con cerca del 25 %, seguido por la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, con alrededor del 22 %.

El resto de aspirantes —entre ellos figuras reconocidas como los exalcaldes Sergio Fajardo, Claudia López y Carlos Caicedo, así como el exsenador Roy Barreras— registran niveles de apoyo considerablemente bajos, en muchos casos por debajo del 1 %, lo que ha reducido la competencia efectiva a tres candidaturas principales.

Las encuestas reflejan un escenario en el que ninguno de los aspirantes parece contar con el caudal suficiente para evitar una segunda vuelta. En ese contexto, la disputa se perfila entre Cepeda y uno de sus dos rivales más cercanos, en una elección que podría definirse por márgenes estrechos y alianzas de último momento.

En términos programáticos, las diferencias entre los candidatos son marcadas. Cepeda propone un modelo de “capitalismo social” que prioriza la justicia social, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad ambiental, en contraste con lo que considera un modelo económico centrado en sectores extractivos y financieros.

Por su parte, De la Espriella plantea una agenda de línea dura, con énfasis en la lucha contra la corrupción, la reducción del tamaño del Estado y políticas de seguridad más estrictas. Su discurso se alinea con líderes internacionales de corte conservador y apuesta por una transformación radical del sistema político tradicional.

Entre estas dos visiones se ubica Valencia, quien representa una derecha más moderada y busca atraer al electorado de centro, debilitado en los últimos años. Cercana al expresidente Álvaro Uribe, su candidatura intenta proyectar una imagen de equilibrio y promover la unidad nacional, al tiempo que impulsa el liderazgo femenino en un escenario político donde aún persisten resistencias hacia una mujer en la presidencia.

Con un electorado polarizado y múltiples factores en juego —desde la economía hasta la seguridad—, la campaña entra en su fase decisiva sin un desenlace claro, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre quién dirigirá el país en los próximos años.

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Candidato a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda (c), durante un evento político esta semana en Bogotá (Colombia). EFE/ Prensa de Iván Cepeda