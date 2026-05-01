GALA celebra 50 años de arte y comunidad

El reconocido GALA Hispanic Theatre conmemora su 50 aniversario con una edición especial de su gala anual Noche de Estrellas, una velada que reunirá cultura, arte y compromiso comunitario el próximo 20 de mayo en Washington, D.C.

El evento, que se desarrollará de 6:30 a 10:30 p.m., tendrá lugar en dos espacios culturales icónicos de la capital: el Centro Cultural Español y el Instituto Cultural Mexicano. La celebración marcará medio siglo de trayectoria de GALA como referente de las artes hispanas en Estados Unidos.

Uno de los momentos más destacados de la noche será el homenaje al reconocido actor, director y activista Edward James Olmos, quien recibirá el Premio a la Excelencia Artística y Defensa de Causas. Con una carrera de más de cinco décadas, Olmos ha dejado huella en producciones como Stand and Deliver, Miami Vice, Blade Runner y Battlestar Galactica. Su interpretación del profesor Jaime Escalante le valió un Globo de Oro y una nominación al Premio Oscar. Más allá de su trayectoria artística, su labor como defensor de la educación, la justicia social y la representación latina ha sido clave en su legado.

La gala también reconocerá a un destacado líder local con el Premio al Compromiso con las Artes y el Desarrollo Comunitario, en honor a su contribución al fortalecimiento cultural de Washington, D.C.

Los fondos recaudados durante la velada estarán destinados a respaldar los programas educativos y artísticos de GALA, incluyendo Paso Nuevo, una iniciativa gratuita que impulsa a jóvenes latinos y multiculturales a través del teatro, la mentoría y el liderazgo. Este programa, junto a otras iniciativas, continúa siendo pilar fundamental en la misión de la organización: formar nuevas generaciones de artistas y líderes.

La noche comenzará con un cóctel de bienvenida y una subasta silenciosa, seguida de una cena formal, presentaciones artísticas, una subasta en vivo y la ceremonia de premiación. El evento también contará con música y baile, en un ambiente de celebración.

El programa artístico incluirá una retrospectiva del trabajo de GALA, con la participación de reconocidos artistas como Anamer Castrello, Vicky Leyva y Samuel Garnica, además de presentaciones de estudiantes de Paso Nuevo, quienes compartirán historias que reflejan el impacto transformador del programa.

La velada será conducida por Alejandro Negrón como maestro de ceremonias, mientras que Mauricio Pita estará a cargo de la subasta, ofreciendo experiencias exclusivas a los asistentes.

Se espera la presencia de embajadores, funcionarios electos, líderes culturales, socios corporativos y figuras destacadas de la comunidad artística, en una noche de gala que celebra no solo la historia de GALA, sino también el futuro de las artes hispanas.