Amazon recorta unos 16.000 empleos corporativos

Amazon está recortando alrededor de 16.000 empleos corporativos en la segunda ronda de despidos masivos para la empresa de comercio electrónico en tres meses.

El gigante tecnológico ha anunciado sus planes de utilizar inteligencia artificial generativa para reemplazar a los trabajadores corporativos. También ha estado reduciendo la plantilla que aumentó durante la pandemia.

Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Amazon, dijo en una publicación de blog el miércoles que la compañía ha estado «reduciendo capas, aumentando la propiedad y eliminando la burocracia».

La compañía no dijo qué unidades de negocio se verían afectadas ni dónde se producirían los recortes de empleos.

Las últimas reducciones se producen tras una ronda de recortes de empleo en octubre, cuando Amazon anunció el despido de 14.000 trabajadores. Si bien algunas unidades de Amazon completaron estos cambios organizativos en octubre, otras no los han concluido hasta ahora, según Galetti.

Añadió que el personal con sede en EE. UU. tendrá 90 días para buscar un nuevo puesto internamente. A quienes no tengan éxito o no deseen un nuevo empleo se les ofrecerá una indemnización por despido, servicios de recolocación y prestaciones de seguro médico, añadió.

«Mientras realizamos estos cambios, también continuaremos contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que son fundamentales para nuestro futuro», dijo Galetti.

El director ejecutivo Andy Jassy, ​​quien ha reducido agresivamente los costos desde que sucedió al fundador Jeff Bezos en 2021, dijo en junio que anticipaba que la IA generativa reduciría la fuerza laboral corporativa de Amazon en los próximos años.

Los despidos anunciados el miércoles son los mayores de Amazon desde 2023, cuando la compañía recortó 27.000 puestos de trabajo.

Mientras tanto, Amazon y otras grandes empresas tecnológicas y minoristas han recortado miles de empleos para controlar el gasto tras la pandemia de COVID-19. La plantilla de Amazon se duplicó, ya que millones de personas se quedaron en casa e impulsaron el gasto en línea.

La agencia de empleo de California declaró el miércoles que aún no ha recibido una notificación de advertencia de Amazon, la cual sería necesaria si la compañía realiza despidos masivos en esa ciudad. Las agencias estatales de empleo de Washington, donde Amazon, con sede en Seattle, tiene su sede, y Virginia, donde tiene una oficina principal, no informaron de inmediato de ninguna notificación de advertencia en sus estados.

Varios estudios económicos han predicho que los trabajos mejor remunerados en el ámbito informático y de la ingeniería están entre los más susceptibles de ser transformados por sistemas de IA generativa que pueden ayudar a escribir código.

Sin embargo, una investigación realizada la semana pasada por la Brookings Institution también mostró que los trabajadores en esos puestos tecnológicos tienen mayor probabilidad de contar con la educación, las habilidades y los ahorros que les permiten transferirse con mayor facilidad a otro empleo. El mismo estudio también muestra que hay millones de trabajadores en Estados Unidos que están muy expuestos a la IA y menos preparados para adaptarse.

Muchos trabajan en puestos administrativos y de oficina, alrededor del 86% son mujeres, son mayores y están concentradas en ciudades más pequeñas, como ciudades universitarias o capitales estatales, con menos opciones para cambiar de carrera.

La contratación se ha estancado en Estados Unidos y, en diciembre, el país creó apenas 50.000 puestos de trabajo , prácticamente sin cambios respecto a la cifra revisada a la baja de 56.000 en noviembre.

Los datos laborales indican una reticencia de las empresas a contratar personal, incluso con la recuperación del crecimiento económico . Muchas empresas contrataron activamente tras la pandemia y ya no necesitan cubrir más puestos. Otras se han abstenido de hacerlo debido a la incertidumbre generalizada causada por las cambiantes políticas arancelarias del presidente Donald Trump , la elevada inflación y la expansión de la inteligencia artificial , que podría alterar o incluso sustituir algunos empleos.

Aunque los economistas han descrito la situación laboral en Estados Unidos como un entorno de “no se contrata ni se despide”, algunas empresas han dicho que están recortando puestos de trabajo, incluso esta semana.

El martes, UPS dijo que planeaba recortar hasta 30.000 empleos operativos a través de despidos y adquisiciones este año, ya que la empresa de entrega de paquetes reduce el número de envíos de lo que era su mayor cliente, Amazon.

Esto siguió a 34.000 recortes de empleo en octubre en UPS y al cierre de operaciones diarias en 93 edificios arrendados y propios durante los primeros nueve meses del año pasado.

También el martes, Pinterest dijo que planea despedir a menos del 15% de su fuerza laboral , como parte de una reestructuración más amplia que llega a medida que la plataforma para compartir imágenes invierte más en inteligencia artificial.

Los recortes de empleo en Amazon no han llegado a una situación financiera inestable para la empresa.

En su trimestre más reciente, las ganancias de Amazon aumentaron casi un 40% a aproximadamente 21 mil millones de dólares y los ingresos se dispararon a más de 180 mil millones de dólares.

A finales del año pasado, después de los despidos, Jassy dijo que los recortes de empleos no fueron impulsados ​​por las finanzas de la empresa o la inteligencia artificial.

«Es cultura», dijo en octubre. «Y si creces tan rápido como lo hicimos durante varios años, el tamaño de las empresas, la cantidad de personas, la cantidad de ubicaciones, los tipos de negocios en los que estás, terminas con mucha más gente que antes y con muchos más estratos».

Las acciones de Amazon Inc., con sede en Seattle, cayeron 2,47 dólares, o un poco más del 1%, en las operaciones de la tarde.