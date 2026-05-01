Primer vuelo directo entre EE.UU. y Venezuela en siete años

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en casi siete años despegó este jueves desde Miami operado por American Airlines, marcando un hito en la reconexión aérea entre ambos países. El trayecto hacia Caracas, de aproximadamente tres horas, fue recibido con entusiasmo por los pasajeros, quienes celebraron con banderas venezolanas, arepas y tequeños antes del abordaje. En el evento también estuvo presente la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Los vuelos directos habían sido suspendidos en 2019 en medio de tensiones políticas entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump. Desde entonces, viajar entre ambos países implicaba largas escalas, trayectos de más de 10 horas y altos niveles de incertidumbre para los pasajeros.

Para muchos venezolanos, la reanudación de esta ruta representa una oportunidad largamente esperada para reencontrarse con sus familias de manera más rápida y directa. Sin embargo, la demanda aún es limitada. Los altos costos de los boletos —que pueden superar los $2,700 ida y vuelta—, así como las restricciones de visas y la falta de servicios consulares venezolanos en Estados Unidos, han dificultado el acceso para numerosos viajeros.

A pesar de ello, quienes abordaron este primer vuelo coincidieron en que el beneficio va más allá del precio, al reducir significativamente el tiempo, el estrés y la complejidad de viajar.

La reanudación de los vuelos fue autorizada en marzo por el Departamento de Transporte de EE.UU. y contempla una frecuencia diaria entre Miami y Caracas. El itinerario incluye salida en la mañana desde Miami, llegada al mediodía a Venezuela y retorno el mismo día desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con llegada nocturna a Florida.