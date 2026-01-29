El gobernador de Hawái quiere nuevas leyes para proteger a los inmigrantes, rápidamente

A raíz de dos asesinatos de manifestantes a manos de agentes federales y en medio de un amargo debate nacional sobre la aplicación de las leyes migratorias, el gobernador Josh Green dijo el martes que acogería con agrado cualquier acción de la Legislatura estatal para acelerar la legislación que proteja a los inmigrantes.

Green habló ante cientos de personas que se manifestaron en la rotonda del Capitolio contra la política federal de inmigración, portando carteles que decían «Resistir la dictadura», «Sin policía secreta, sin tropas en nuestras calles» y «Asesinado por ICE».

Después, el gobernador le dijo a Civil Beat que era hora de que los políticos de Hawái dijeran no.

“Obviamente, este momento en Estados Unidos es peligroso”, dijo Green, “y cualquier cosa que los estados puedan hacer para dejar en claro que nos oponemos a este tipo de violencia y que estamos protegiendo a la gente, es lo correcto”.

Green dijo que le «encantaría recibir los proyectos de ley lo más rápido posible» y agregó que ver a gran parte de los líderes de la Legislatura reunidos en la manifestación le dio la esperanza de que esto pudiera suceder.

Los principales legisladores estatales quedaron sorprendidos por las declaraciones de Green cuando se les preguntó al respecto unas horas después en un foro público de Civil Beat, previo a la sesión legislativa de 2026. El día anterior, tras su discurso sobre el estado del estado, Green había adoptado un tono diferente, afirmando que podía defender los valores de Hawái sin adoptar un enfoque demasiado agresivo.

«No sabía que estaba pensando en eso hasta ahora», dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Sean Quinlan, en el evento. Al preguntársele si se acelerarán los proyectos de ley presentados en los últimos días para proteger a los inmigrantes, Quinlan respondió: «No lo sé, tal vez».

La representante Lauren Cheape Matsumoto, republicana y líder de la minoría en la Cámara de Representantes, sugirió que estaría a favor de avanzar rápidamente «siempre y cuando los proyectos de ley pasen por el proceso adecuado y cuenten con la participación del público».

El tercer panelista, Chris Lee, subdirector de la mayoría, dijo: «De hecho, es la primera vez que lo oigo. Pero espero participar en la conversación».

‘Lo que estamos perdiendo en Estados Unidos’

La manifestación del martes se produjo tres días después de que la enfermera de cuidados intensivos Alex Pretti fuera asesinada a tiros por agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante una de las manifestaciones contra ICE que se han apoderado de Minneapolis desde que un agente de ICE disparó y mató a Renee Good en su vehículo el 7 de enero durante otro enfrentamiento con autoridades de inmigración.

De pie junto a carteles impresos con fotografías de Pretti y Good, Green le dijo a la multitud que «la última vez que revisé, Estados Unidos creía en la libertad de expresión, de protesta y de protesta pacífica, y creíamos que estábamos aquí para ser protegidos por nuestro gobierno y apoyados en estos momentos.

“Eso no es lo que hemos estado viendo, y es trágico”, dijo, “imaginar lo que estamos perdiendo en Estados Unidos”.

A los defensores les gustó lo que oyeron.

“Queríamos que se comprometieran a proteger a Hawái, y estamos agradecidos de que hayan salido y lo hayan hecho”, dijo Sergio Alcubilla, director de participación comunitaria de la ACLU de Hawái.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nadine Nakamura, quien también habló, dijo que los inmigrantes necesitan protección, al igual que sus derechos al debido proceso.

“Tenemos que analizar la legislación que tenemos ante nosotros en esta sesión para asegurarnos de que incorporemos protecciones, responsabilidad y sanciones que aseguren que los residentes de Hawái estén protegidos”, dijo.

Los organizadores de la manifestación instaron a la multitud a ponerse en contacto con sus legisladores para defender proyectos de ley que protejan a los inmigrantes, varios de los cuales murieron en la última sesión legislativa.

Entre los proyectos de ley presentados nuevamente en esta sesión se encuentra uno que, en esencia, prohibiría a los agentes locales de las fuerzas del orden cooperar con las autoridades de inmigración. Otro limitaría el acceso de los agentes a los llamados «lugares seguros», como escuelas, centros médicos, juzgados y bibliotecas.

El senador estatal Jarrett Keohokalole, quien presentó varios proyectos de ley de este tipo en el Senado, dijo después de la manifestación que esperaba que los comités los escucharan rápidamente.

«Enviaremos solicitudes para que se sometan a audiencia lo antes posible», dijo Keohokalole, quien también se postula para el escaño del 1.er Distrito Congresional de Hawái, actualmente ocupado por el representante Ed Case.

El seguimiento rápido es poco común

La tramitación acelerada de proyectos de ley es poco frecuente y no es fácil. Generalmente, requiere que la legislación pase por el menor número posible de comités en una cámara, con pocas enmiendas, y que siga un proceso similar en la otra cámara para que pueda enviarse directamente al gobernador en lugar de volver a la primera cámara.

En un ejemplo reciente y notable, en 2023 la Legislatura aceleró un proyecto de ley que consagró una serie de protecciones para los procedimientos de aborto luego del fallo de la Corte Suprema de 2022 que revocó el histórico fallo Roe v Wade de 1973.

“Simplemente sacamos adelante esa cosa”, dijo Keohokalole.

Green fue menos categórico al ser preguntado sobre si apoyaría proyectos de ley que prohíban en gran medida que la policía local coopere con las autoridades federales en materia de inmigración. Los lugares que han adoptado estas leyes suelen denominarse jurisdicciones «santuario».

“Nuestro fiscal general ya está separando cuidadosamente y asegurándose de que ICE no se extralimite”, dijo Green, “así que eso es lo que ya estamos haciendo como administración. Pero si la Legislatura quiere describir completamente (los límites a la cooperación), eso puede ser útil”.

Existe un equilibrio necesario cuando se trata de inmigrantes que han cometido delitos atroces, dijo Green. «Cualquier delincuente debe ser tratado con el debido proceso y podría tener que abandonar el país».

Pero, añadió, «nunca deberíamos atacar a nuestros ciudadanos, nunca deberíamos atacar a alguien que no es ciudadano pero que vive una vida pacífica trabajando aquí en Estados Unidos. Ese no es nuestro objetivo», dijo. «Creo que eso es lo que (los legisladores) intentan lograr».

Green ha hablado públicamente sobre no antagonizar innecesariamente a la administración Trump y ha viajado a DC con frecuencia para reunirse con funcionarios.

«Es mi trabajo tratar de mantener un equilibrio con la administración para no perder los estribos y convertirnos en un blanco fácil», dijo el lunes a los periodistas después de pronunciar su discurso sobre el estado del estado.

Sin embargo, podría fácilmente ganarse la ira del presidente si apoyara un proyecto de ley de estilo santuario o una legislación de lugares seguros que se hiciera eco de una política federal que Trump derogó el día en que asumió su segundo mandato.

Las jurisdicciones con leyes santuario se han encontrado en la mira de la administración, demonizadas como amenazas a la seguridad nacional y en ocasiones enfrentando una aplicación intensificada de las leyes migratorias, incluso en Chicago y Minneapolis.

Sin embargo, los defensores de los inmigrantes dijeron que ese tipo de protecciones son necesarias lo antes posible.

“Eso es exactamente lo que queremos oír; la esperanza no es un plan”, dijo Liza Ryan Gill, co-coordinadora de la Coalición de Hawái por los Derechos de los Inmigrantes, sobre las declaraciones de Green y Keohokalole el martes.

“Necesitamos estar preparados como estado”, dijo Gill. “Esto es como un desastre natural, como hemos visto en Minnesota. Por lo tanto, la urgencia es clave”.