Lanzan campaña para una placa especial en Virginia

Quail Forever recibió recientemente la aprobación legislativa para una nueva placa especial en Virginia y ahora busca apoyo del público para ponerla en producción. Para cumplir con los requisitos, se deben presentar 450 solicitudes prepagadas antes de su emisión en todo el estado.

La placa presenta a la codorniz norteña (northern bobwhite) en un hábitat con pastos nativos, pinos y polinizadores, esenciales para su alimentación y supervivencia. Este diseño también permitirá generar fondos para la conservación de su hábitat. De los $25 del costo, $15 se destinarán directamente a proyectos de conservación en Virginia, beneficiando a esta especie y a otras.

“En los últimos tres años, Quail Forever ha ayudado a restaurar más de 17,000 acres de hábitat en Virginia”, señaló Alison Menefee, coordinadora estatal. “Cada placa adquirida será una inversión en los paisajes naturales y la vida silvestre del estado”.

La organización promoverá la iniciativa durante los próximos nueve meses para alcanzar la meta de preventas. Las solicitudes, disponibles en formato digital y en papel, deben completarse y enviarse antes del 31 de diciembre de 2026. El pago es reembolsable si no se alcanza el mínimo requerido.

Quail Forever agradeció al delegado estatal Hyland Fowler por su apoyo en esta iniciativa.