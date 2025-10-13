Vance advierte que se avecinan recortes «más profundos» para los trabajadores federales

El vicepresidente JD Vance dijo el domingo que habrá recortes más profundos a la fuerza laboral federal cuanto más se prolongue el cierre del gobierno , lo que se suma a la incertidumbre que enfrentan cientos de miles de personas que ya están suspendidas sin goce de sueldo en medio del persistente estancamiento en el Congreso.

Vance advirtió que, a medida que el cierre federal entraba en su duodécimo día, los nuevos recortes serían «dolorosos», incluso cuando dijo que la administración Trump trabajó para garantizar que los militares reciban su salario esta semana y que se preservarían algunos servicios para los estadounidenses de bajos ingresos, incluida la asistencia alimentaria.

Aun así, cientos de miles de empleados públicos han sido suspendidos temporalmente en los últimos días y, en un documento judicial presentado el viernes, la Oficina de Administración y Presupuesto (OGA) afirmó que más de 4000 empleados federales pronto serían despedidos como consecuencia del cierre. Los efectos del cierre también se intensificaron el domingo, cuando el Smithsonian anunció el cierre temporal de sus museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional por falta de financiación.

“Cuanto más se prolongue esto, más profundos serán los recortes”, dijo Vance en “Sunday Morning Futures” de Fox News. “Para ser claros, algunos de estos recortes serán dolorosos. No es una situación que disfrutemos. No es algo que esperemos con ilusión, pero los demócratas nos han dado unas cartas bastante difíciles”.

Los sindicatos ya han presentado una demanda para detener la agresiva medida de la oficina de presupuesto del presidente Donald Trump , que va mucho más allá de lo que suele ocurrir en un cierre gubernamental , inflamando aún más las tensiones entre los republicanos que controlan el Congreso y la minoría demócrata.

El cierre gubernamental comenzó el 1 de octubre después de que los demócratas rechazaran una solución financiera a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. El vencimiento de estos subsidios a finales de año resultará en aumentos mensuales de costos para millones de personas.

Trump y los líderes republicanos han dicho que están abiertos a negociaciones sobre los subsidios de salud, pero insisten en que el gobierno debe reabrir primero.

Por ahora, las negociaciones son prácticamente inexistentes. Atrincherados como siempre, los líderes de la Cámara de Representantes de ambos partidos se acusaron mutuamente en apariciones rivales el domingo en «Fox News Sunday».

“Hemos dejado claro en repetidas ocasiones que nos reuniremos con quien sea, en cualquier momento y en cualquier lugar”, declaró el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York. “Los republicanos controlan la Cámara, el Senado y la presidencia. Es lamentable que hayan adoptado una postura de «a mi manera o nada».

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas y dijo que «parece que no les importa» el dolor que está infligiendo el cierre.

“Están haciendo todo lo posible para distraer al pueblo estadounidense del simple hecho de que han elegido una lucha partidista para poder demostrar a su creciente base marxista en el Partido Demócrata que están dispuestos a luchar contra Trump y los republicanos”, dijo.

Mientras tanto, los activistas progresistas expresaron un nuevo apoyo a la posición del Partido Demócrata en la lucha por el cierre del gobierno.

Ezra Levin , cofundador del principal grupo de protesta progresista Indivisible, afirmó sentirse «contento con la fortaleza de la postura demócrata». Señaló las fracturas en el Partido Republicano, señalando que la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, advirtió públicamente la semana pasada que las primas del seguro médico se dispararían para el estadounidense promedio, incluyendo a sus propios hijos adultos, si no se toman medidas.

“Trump y el Partido Republicano están asumiendo, con razón, la culpa del cierre y de los inminentes aumentos de las primas”, dijo Levin. “Están pagando sus consecuencias”.

Y, sin embargo, la administración republicana y sus aliados en el Congreso no muestran señales de ceder ante las demandas demócratas o de retractarse de las amenazas de aprovechar la oportunidad para implementar recortes más profundos a la fuerza laboral federal.

Miles de empleados de los departamentos de Educación, Tesoro, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos, así como de la Agencia de Protección Ambiental, recibirán avisos de despido, según portavoces de las agencias y representantes sindicales de los trabajadores federales.

“Se escucha a muchos senadores demócratas decir: ‘Bueno, ¿cómo es posible que Donald Trump despida a todos estos empleados federales?’”, dijo Vance. “Bueno, los demócratas nos han dado a elegir entre dar a las mujeres de bajos ingresos sus prestaciones alimentarias y pagar a nuestras tropas, por un lado, y, por otro, pagar a los burócratas federales”.

Los demócratas dicen que los despidos son ilegales e innecesarios.

«No tienen por qué hacer esto», dijo el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, en el programa «State of the Union» de CNN. «No tienen por qué castigar a quienes no deberían estar en esta situación».