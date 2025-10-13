California amplía las protecciones a la privacidad mientras los estados liderados por los demócratas se resisten a la agenda migratoria de Trump

Los inmigrantes que vendan alimentos, flores y otras mercancías en las aceras de California tendrán nuevas protecciones de privacidad destinadas a mantener sus identidades en secreto de los agentes federales de inmigración.

La medida, promulgada la semana pasada por el gobernador demócrata Gavin Newsom , viene después de otras leyes estatales promulgadas recientemente destinadas a proteger a los estudiantes en las escuelas y a los pacientes en los centros de atención médica del alcance de las acciones de control de inmigración del presidente Donald Trump .

Los estados liderados por demócratas están agregando leyes que resisten a Trump incluso cuando él intensifica su campaña de deportación al buscar desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas para reforzar a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que están arrestando a personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente.

Por el contrario, algunos estados liderados por republicanos están exigiendo que las agencias policiales locales cooperen con los agentes de ICE.

“Las acciones de los estados reflejan claramente la polarización del país en este tema”, afirmó Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, entidad que apoya las restricciones migratorias. “Hemos visto a algunos estados cooperar al máximo con la administración de Trump y a otros hacer todo lo posible para intentar frustrar la aplicación de las leyes migratorias en su estado”.

En todo Estados Unidos, los legisladores estatales han aprobado este año más de 100 proyectos de ley relacionados con la inmigración, según un análisis de Associated Press con la ayuda del software de seguimiento de proyectos de ley Plural . Las medidas se dividen casi equitativamente entre quienes otorgan y niegan protección a los inmigrantes.

California está protegiendo la información de los inmigrantes

Los inmigrantes constituyen una parte significativa de los vendedores ambulantes urbanos de California. Algunos han sido atrapados en las acciones de control migratorio, en parte, porque su trabajo al aire libre en espacios públicos los convierte en blancos más fáciles que quienes trabajan a puerta cerrada.

Los vendedores ambulantes de California suelen necesitar permisos de las ciudades o condados. La nueva ley prohíbe a los gobiernos locales preguntar sobre el estatus migratorio de los vendedores, exigir la toma de huellas dactilares o revelar información personal (nombre, dirección, fecha de nacimiento, identificadores de redes sociales y números de teléfono, licencia de conducir y de Seguro Social, entre otros) sin una citación judicial.

La ley, que entrará en vigor el 1 de enero, fue motivada por la preocupación de que las bases de datos de proveedores mantenidas por los gobiernos locales pudieran ser accedidas por agentes federales de inmigración para seleccionar personas para su detención y deportación.

“Estamos hablando realmente de seguridad: seguridad para las empresas, seguridad para los seres humanos, seguridad para las personas que han pasado por tanto”, dijo Sergio Jiménez, un organizador de ventas callejeras del Community Power Collective, una organización sin fines de lucro en Los Ángeles.

Leyes adicionales firmadas recientemente por Newsom incluyen el estatus migratorio en la lista de información médica protegida y prohíben a las escuelas otorgar acceso a los agentes de inmigración sin una orden judicial. Otra nueva ley de California exige a las escuelas e instituciones de educación superior que notifiquen de inmediato al personal, a los estudiantes o a sus padres cuando haya agentes de inmigración en el campus .

Los estados democráticos crean lugares seguros para los inmigrantes

Al asumir el cargo, Trump revocó una política que impedía a los agentes federales de inmigración arrestar a personas en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales. Al igual que California, otros estados liderados por demócratas respondieron con leyes que buscaban crear lugares seguros para los inmigrantes.

Una ley de Maryland promulgada a principios de este año exige que las escuelas públicas, bibliotecas y centros de salud restrinjan el acceso a los agentes de inmigración a menos que presenten una orden judicial. El gobernador republicano de Nevada vetó una medida similar para las escuelas, aprobada por la Legislatura de mayoría demócrata.

Mientras tanto, una nueva ley en Colorado permite sanciones civiles de hasta $50,000 para guarderías públicas, escuelas, universidades, centros de salud y bibliotecas que recopilen información sobre el estatus migratorio de las personas, con algunas excepciones. Nuevas leyes en Rhode Island prohíben a los proveedores de servicios de salud y a los arrendadores preguntar sobre el estatus migratorio de las personas. Oregón también promulgó una ley similar para los arrendadores.

Los estados están divididos sobre la ayuda a los agentes federales de inmigración

Por el contrario, los estados liderados por republicanos han aprobado numerosas leyes destinadas a reforzar las políticas de inmigración de Trump.

Nuevas leyes en Texas, Florida y Arkansas exigen que los alguaciles que dirigen cárceles firmen acuerdos federales para que sus agentes reciban capacitación para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La participación estatal y local en el programa federal de control migratorio 287(g) —llamado así por la sección de la ley que lo creó— se ha disparado de 135 acuerdos en 21 estados antes de que Trump asumiera el cargo en enero a más de 1000 acuerdos vigentes actualmente en 40 estados.

Sin embargo, algunos estados demócratas se han negado a participar. Una nueva ley en Delaware prohíbe la participación en el programa, similar a las leyes ya vigentes en California e Illinois. Vermont, con mayoría demócrata, también endureció sus restricciones a la participación en programas federales de control migratorio, derogando una exención que la permitía durante emergencias.

Una ley de Connecticut que entró en vigor en octubre permite a las personas demandar a los gobiernos locales que cooperan con las autoridades federales de inmigración en violación de la “Ley de Confianza” del estado.

Los beneficios públicos son un punto de discordia

En Washington, nuevas leyes estatales permiten a los trabajadores tomar licencia paga para asistir a procedimientos migratorios para ellos mismos o para sus familiares y prohíben a los empleadores utilizar el estatus migratorio para coaccionar a sus empleados.

Pero algunos estados liderados por republicanos han promulgado leyes que limitan los beneficios para las personas que están en el país ilegalmente.

Una nueva ley de Idaho prohíbe a los inmigrantes sin estatus legal recibir algunos beneficios de salud financiados con fondos públicos, como vacunas, terapia de crisis y atención prenatal y posnatal para mujeres. Una nueva ley de Luisiana exige que los solicitantes de beneficios públicos sean evaluados para determinar su estatus migratorio legal y, de no serlo, se informe a las autoridades federales de inmigración.

Varios estados liderados por republicanos, incluidos Florida, Luisiana, New Hampshire, Tennessee y Wyoming, han adoptado leyes que invalidan ciertas licencias de conducir emitidas a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Los descuentos en la matrícula universitaria están disminuyendo

Al comenzar este año, casi la mitad de los estados ofrecían matrícula estatal en universidades públicas para residentes que vivían sin permiso de residencia en Estados Unidos. Sin embargo, esa cifra ha disminuido desde que Trump asumió el cargo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a demandar a los estados . Las demandas federales afirman que los estados violan la Constitución al ofrecer matrícula estatal a personas sin permiso de residencia, mientras que no ofrecen el mismo beneficio a los ciudadanos estadounidenses de otros estados.

Florida derogó su ley, vigente desde hace una década, que permitía la matrícula estatal a estudiantes sin estatus legal, a partir del 1 de julio. Texas y Oklahoma, con mayoría republicana, pusieron fin a políticas de matrícula similares tras ser demandados por el Departamento de Justicia. Kentucky, cuyo gobernador es demócrata, también ha tomado medidas para detener su política tras ser demandado.

Los legisladores de California intentaron ampliar los beneficios de matrícula para inmigrantes con una medida pionera que permite a los estudiantes de colegios comunitarios deportados o que abandonan voluntariamente Estados Unidos seguir recibiendo la matrícula estatal mientras cursan cursos en línea a distancia. Sin embargo, Newsom vetó la medida a principios de este mes, alegando importantes preocupaciones constitucionales, ya que la exención de matrícula se ofrecía únicamente a los estudiantes que habían abandonado el país y no también a los residentes de otros estados de EE. UU.

Un proyecto de ley aprobado este año por la Legislatura de Nuevo México, liderada por los demócratas, habría ampliado las exenciones de matrícula estatal a los inmigrantes que obtuvieron ingresos en Nuevo México durante los dos años anteriores o que cursaron al menos dos semestres de educación para adultos. Sin embargo, la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham dejó que el proyecto de ley se desvaneciera sin su firma.