Fijan fecha de ejecución para hombre que violó y asesinó a niña de 6 años

Un hombre condenado por violar y matar a una niña de 6 años en el centro de Florida será ejecutado en noviembre según una orden de muerte firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien continúa estableciendo un ritmo récord de ejecuciones.

Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, está programado para morir por inyección letal el 13 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida. Jennings sería la decimosexta persona en ser ejecutada en Florida en 2025, y DeSantis ha supervisado más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

DeSantis firmó la sentencia de muerte el viernes, pocos días antes de la ejecución programada para el martes de Samuel Lee Smithers . Otro asesino convicto, Norman Mearle Grim Jr. , será ejecutado el 28 de octubre.

Jennings fue declarado culpable de asesinato, secuestro y agresión sexual y sentenciado a muerte en 1986 después de que dos condenas anteriores fueran revocadas.

Según los registros judiciales, Jennings trepó por la ventana de una casa del condado de Brevard en mayo de 1979 y secuestró a Rebecca Kunash, de 6 años. Los investigadores afirmaron que Jennings llevó a la niña a una zona cercana a un canal de Merritt Island y la violó. Tras la agresión, Jennings le estrelló la cabeza contra el suelo y luego la ahogó en el canal cercano, donde la policía encontró posteriormente su cuerpo.

Poco tiempo después, Jennings fue arrestado por una orden judicial de tránsito, y la policía finalmente lo vinculó con el asesinato de la niña.

Se espera que los abogados de Jennings presenten apelaciones ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos.

Hasta la fecha , 35 personas han sido ejecutadas en EE. UU. en 2025 , con Florida a la cabeza tras una oleada de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. La ejecución más reciente en Florida fue la inyección letal de Victory Tony Jones , condenado por matar a un matrimonio durante un robo en 1990 en el sur de Florida.

El récord anterior de ejecuciones en un año en Florida era de ocho, la más reciente en 2014.