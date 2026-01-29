Una red clandestina en Minneapolis desafía a ICE y protege a los inmigrantes

Si ha habido una banda sonora en la vida de Minneapolis en las últimas semanas, son los estridentes silbatos y las bocinas de miles de personas que siguen a los agentes de inmigración por toda la ciudad.

Son la sombra siempre en movimiento de la Operación Metro Surge de la administración Trump.

Son profesores, científicos y padres que se quedan en casa. Tienen pequeños negocios y trabajan como camareros. Su red es extensa, a menudo anónima y con pocos objetivos generales más allá de ayudar a los inmigrantes, advertir sobre la llegada de agentes o grabar videos para mostrar al mundo lo que está sucediendo.

Y está claro que continuarán a pesar de que la Casa Blanca adoptó un tono más conciliador después del asesinato de Alex Pretti el fin de semana , incluido el traslado de Gregory Bovino , el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que era el rostro público de la ofensiva inmigratoria .

«Creo que todos durmieron un poco mejor al saber que habían expulsado a Bovino de Minneapolis», dijo Andrew Fahlstrom, quien colabora en la gestión de Defend the 612, un centro de redes de voluntarios. «Pero no creo que la amenaza que sufrimos cambie porque cambien a los títeres locales».

La oleada comienza

Lo que comenzó con arrestos dispersos en diciembre se intensificó drásticamente a principios de enero, cuando un alto funcionario del ICE anunció la “mayor operación de inmigración de la historia”.

Agentes enmascarados y fuertemente armados que viajaban en caravanas de camionetas todoterreno sin identificación se volvieron comunes en algunos barrios. Para esta semana, más de 3400 personas habían sido arrestadas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al menos 2000 agentes del ICE y 1000 de la Patrulla Fronteriza estaban desplegados sobre el terreno.

Los funcionarios del gobierno insisten en que se centran en los delincuentes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero la realidad en las calles ha sido mucho más agresiva. Agentes han detenido a personas, aparentemente al azar, para exigirles documentos de ciudadanía, incluyendo policías latinos y afroamericanos fuera de servicio y empleados municipales, según las autoridades locales.

Derribaron la puerta principal de un liberiano y lo detuvieron sin una orden judicial válida, a pesar de que se reportaba regularmente con los agentes de inmigración. Detuvieron a niños junto con sus padres y utilizaron gas lacrimógeno frente a una escuela secundaria en un altercado con manifestantes tras detener a alguien.

Es cierto que los agentes federales apenas tienen presencia en muchas zonas, y la mayoría de la gente nunca ha percibido el gas lacrimógeno. Pero la represión se extendió rápidamente por los barrios con mayor población inmigrante. Según los médicos , los pacientes están evitando la atención médica que les salva la vida . Miles de niños inmigrantes se quedan en casa. Los negocios de inmigrantes cerraron, redujeron su horario o mantuvieron sus puertas cerradas para todos, excepto para los clientes habituales.

La resistencia llega rápidamente

Los grupos activistas se organizaron rápidamente en Minneapolis-St. Paul, una zona profundamente liberal, y algunos suburbios. Pequeños ejércitos de voluntarios comenzaron a hacer entregas de comida a inmigrantes que temían salir de sus hogares. Llevaban a la gente al trabajo y montaban guardia afuera de las escuelas

También crearon redes interconectadas de docenas, quizás cientos, de redes de respuesta rápida: sistemas sofisticados que involucran a miles de voluntarios que rastrean a los agentes de inmigración y se comunican con aplicaciones encriptadas como Signal.

A menudo, el seguimiento significa poco más que informar discretamente a los despachadores sobre el movimiento de los convoyes y registrar las matrículas de posibles vehículos federales.

Pero no siempre es tranquilo. Tras los convoyes de inmigración se forman regularmente caravanas de manifestantes, lo que genera protestas móviles de indignación y advertencia que recorren las calles de la ciudad.

Cuando los agentes se detienen a arrestar o interrogar a alguien, las cadenas señalan la ubicación, convocan a más personas que hacen sonar las alarmas con silbatos y bocinazos, filman lo que sucede y piden asesoramiento legal a las personas detenidas.

Muchos manifestantes llegan esperando problemas.

A veces todo puede parecer performativo, ya sea Bovino con un chaleco antibalas lanzando una granada de humo o jóvenes activistas que rara vez se quitan los cascos y las máscaras de gas, incluso cuando no se ven agentes del orden por ningún lado.

Pero las multitudes a menudo provocan enfrentamientos reales, con manifestantes gritándoles a los agentes de inmigración. Los agentes solo responden en ocasiones, pero cuando lo hacen, suelen ser con puñetazos, gas pimienta, gases lacrimógenos y arrestos.

Estos enfrentamientos preocupan a algunos en el mundo activista.

Tomemos como ejemplo la reciente tarde en el sur de Minneapolis, donde decenas de manifestantes, algunos con máscaras de gas, se enfrentaron con agentes de inmigración. Los manifestantes gritaron a los agentes, lanzaron bolas de nieve e intentaron bloquear sus vehículos. Los agentes respondieron empujando a los manifestantes que se acercaron demasiado, disparando bolas de pimienta y, finalmente, lanzando granadas de gas lacrimógeno y alejándose. Los manifestantes sin máscaras se lamentaban en las calles mientras los voluntarios les repartían botellas de agua para enjuagarse los ojos.

Para entonces, incluso muchas de las personas que participaban en la protesta no estaban seguras de qué la había iniciado, incluido el miembro del concejo municipal que llegó pronto.

Minneapolis tiene una larga tradición de progresismo y Jason Chávez es un orgulloso miembro de ella.

Se irritó cuando le preguntaron por el enfrentamiento.

“No vi a nadie ‘confrontando’”, dijo Chávez. “Vi gente alertando a los vecinos de que ICE estaba en su vecindario. Y eso es lo que los vecinos deberían seguir haciendo”.

Seguimiento de la inmigración en un barrio de inmigrantes

Para comprender este mundo, hablen con una mujer conocida en las redes de respuesta rápida solo por su apodo, Sunshine. Pidió que no se usara su nombre real por temor a represalias.

Una mujer amable que trabaja en el sector salud, ha pasado cientos de horas en su Subaru, un poco destartalado, patrullando un enclave de inmigrantes en St. Paul, repleto de taquerías y supermercados asiáticos, buscando señales de agentes federales. Puede reconocer una camioneta con el motor encendido por el más mínimo ruido de escape, una matrícula de otro estado a una cuadra de distancia y distinguir rápidamente una patrulla de policía encubierta de St. Paul de un vehículo de inmigración sin distintivos.

En las apps de mensajería, es simplemente Sunshine. Conoce los nombres reales de pocas personas, incluso después de trabajar con algunas durante semanas.

Odia lo que está sucediendo y se compadece profundamente de la gente que vive con miedo. Le preocupa que la administración Trump quiera empujar al país a una guerra civil, y cree que no le queda otra opción que patrullar —a menudo se le llama, medio en broma, «desplazarse»— todos los días.

“A veces la gente solo quiere recoger a sus hijos, pasear al perro e ir a trabajar. Y lo entiendo. Entiendo ese deseo”, dijo mientras conducía por el barrio la semana pasada. “Simplemente no sé si ese es el mundo en el que vivimos”.

Da vueltas constantemente en su cabeza: ¿Debería reportar un vehículo de inmigración al operador de la red o tocar la bocina como advertencia? ¿Tocar la bocina asustaría innecesariamente a los residentes que ya están asustados? ¿Los agentes la están manipulando? ¿Se están moviendo los vehículos federales para iniciar una redada o están distrayendo a los observadores mientras otros agentes realizan arrestos en otros lugares?

Es cuidadosa y evita la confrontación. También encuentra esperanza en la comunidad que se ha creado y en cómo las ofertas de voluntariado se dispararon tras el asesinato de Renee Good el 7 de enero a manos de un agente de ICE. Y comprende la ira de quienes se enfrentan a los agentes.

“Mi estrategia, mi enfoque, mi cálculo de riesgos es diferente al de otras personas. Y al mismo tiempo, entiendo la hostilidad y la frustración”, dijo. “Y a veces se siente bien ver a alguien expresar eso”.

No todos están de acuerdo. Incluso a nivel nacional, algunos grupos activistas se han opuesto a estrategias de protesta que podrían provocar enfrentamientos.

“Alto no es igual a efectivo”, declaró un grupo de un condado de Maryland con una gran población inmigrante en una publicación reciente en redes sociales, explicando por qué sus voluntarios no usan silbatos. Entre otras cosas, el Colectivo por los Derechos de los Inmigrantes del Condado de Montgomery advirtió que silbar puede “incrementar la tensión entre los agentes de ICE, ya de por sí volátiles, que no respetan nuestros derechos” y “aumentar la probabilidad de agresión hacia los transeúntes o la persona detenida”.

«Esto no es una película de acción», dice la publicación. «No estás en una pelea cara a cara con ICE».