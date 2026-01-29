Los médicos advierten que el riesgo de congelación aumenta

A medida que el frío extremo azota la región de Washington D. C., los médicos advierten que el riesgo de congelación está aumentando

La congelación es más que una lesión cutánea. Afecta el flujo sanguíneo y los vasos sanguíneos del cuerpo, según el Dr. Adam Friedman, catedrático de dermatología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

“Cuando pensamos en la congelación, no se trata solo de la piel, sino también del flujo sanguíneo. Se trata de nuestros vasos sanguíneos”, dijo.

Friedman dijo que el frío extremo puede contraer los vasos sanguíneos, reducir el flujo de oxígeno y permitir que se formen cristales de hielo, dañando la piel y los tejidos más profundos.

Qué hacer si se sospecha que hay congelación

Los síntomas pueden aparecer rápidamente, a veces durante tareas rutinarias del invierno, como raspar hielo o palear durante largos períodos de tiempo.

“Al principio, los pacientes pueden sentir un frío intenso, hormigueo o ardor que finalmente da paso al entumecimiento”, dijo Friedman.

Las personas también pueden notar que sus dedos pierden sensibilidad o se ponen pálidos.

“Al principio la piel puede verse roja, pero luego suele volverse pálida o blanca y tiene una sensación cerosa o firme”, dijo.

Si se sospecha que hay congelación, el recalentamiento debe realizarse con cuidado en el interior.

“El recalentamiento rápido es clave, idealmente en agua tibia, no hirviendo, porque a menudo cuando se pierde la sensibilidad se puede quemar”, dijo.

El recalentamiento suele durar entre 20 y 30 minutos. También indicó que se debe evitar frotar la zona.

“Abordarlo a tiempo será esencial para prevenir daños a largo plazo”, dijo.

Cómo prevenir la congelación

Friedman dijo que la protección más efectiva es limitar el tiempo que se pasa en el frío.

“Limite la exposición, revise las zonas de la piel con frecuencia y caliente la zona afectada lo antes posible si aparece entumecimiento o dolor”, dijo Friedman.

Aconsejó vestirse con capas, mantener la piel seca, bloquear el viento y evitar la ropa ajustada que pueda restringir la circulación.

“Todo se trata de preparación con respecto a proteger la mayor cantidad posible de sitios expuestos, vestirse en capas, asegurarse de usar ropa que pueda absorber la humedad o que no esté mojada o húmeda para empezar, ya que eso puede provocar lesiones adicionales”, dijo.