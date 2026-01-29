El documental de Melania se estrena en el Kennedy Center antes de su lanzamiento mundial

Melania Trump corona su primer año como primera dama con el lanzamiento mundial de un documental que produjo sobre los 20 días previos al regreso de su esposo Donald Trump a la Casa Blanca.

«Melania» se estrenará el jueves en el Kennedy Center, donde se espera que los Trump desfilen por la alfombra roja antes del estreno mundial el viernes. El sábado pasado, ofrecieron una función similar en la Casa Blanca.

La primera dama ha dicho que se le ocurrió la idea del documental después de que su marido ganara las elecciones de 2024 y que ofrecerá a los espectadores una mirada poco común, detrás de escena, de su vida.

“Mi nueva película, ‘Melania’, ofrece una ventana a un período importante para Estados Unidos: la 47.ª investidura presidencial”, declaró el miércoles antes de tocar la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York. “Por primera vez en la historia, la gente presenciará los 20 días previos a la investidura, a través de la mirada de una primera dama entrante”.

Melania Trump, una persona reservada, sigue siendo un misterio para el público durante el segundo mandato de su marido.

Ella dijo que la película mostrará lo que se necesita para asumir un rol de alto perfil mientras hace malabarismos entre ser empresaria, esposa y madre, así como coordinadora de la mudanza de su familia de regreso a la Mansión Ejecutiva.

«Todos quieren saberlo. Así que aquí está», dice en el tráiler de la película de casi dos horas.

‘Aquí vamos de nuevo’

En otra escena del tráiler, es el Día de la Inauguración y Melania Trump está dentro del Capitolio, esperando a ser escoltada a la Rotonda para la ceremonia. Gira la cabeza, mira directamente a la cámara que había estado documentando cada uno de sus movimientos y dice: «Aquí vamos de nuevo».

En sus memorias homónimas, publicadas en 2024, escribió sobre cuánto valora su privacidad. No se la ve ni se escucha con tanta frecuencia como a algunos de sus predecesores recientes, lo que podría estar influyendo en la percepción que el público tiene de ella. Pero también le gusta hacer las cosas a su manera.

El público estadounidense está dividido sobre sus opiniones sobre la primera dama, pero un número significativo —aproximadamente 4 de cada 10 adultos— no tenía opinión o no había oído hablar de ella, según una encuesta de CNN de enero de 2025. Aproximadamente 3 de cada 10 adultos la veían favorablemente, mientras que aproximadamente el mismo porcentaje tenía una opinión desfavorable.

Su posición entre los republicanos era mejor: alrededor de 7 de cada 10 dijeron en la encuesta que la veían favorablemente, pero alrededor de una cuarta parte no tenía una opinión.

Los expertos dijeron que la película podría ayudar a mejorar la percepción que se tiene de ella.

«Creo que, en cierto modo, es un intento de realzar, adaptar o refinar su imagen para el público estadounidense», dijo Katherine Sibley, profesora de historia en la Universidad de Saint Joseph en Filadelfia. «Es un misterio para el pueblo estadounidense».

La primera dama destaca el impacto del primer año del segundo mandato de Trump

Melania Trump, de 55 años, dijo que se siente honrada de desempeñar las funciones tradicionales de primera dama, como celebrar cenas de estado, organizar la anual Carrera de Huevos de Pascua y decorar para Navidad . Pero también ha insinuado que quiere dejar huella de otras maneras.

«Quiero influir en la vida de los estadounidenses», dijo esta semana durante una entrevista en el programa «Fox & Friends» del canal Fox News.

El año pasado pasó gran parte de su tiempo fuera de Washington trabajando en el documental y estuvo profundamente involucrada en cada aspecto de su desarrollo, según Marc Beckman, su asesor principal desde hace mucho tiempo.

El bienestar y la seguridad de los niños siguen siendo una de sus principales prioridades, y ha ejercido su influencia para presionar al Congreso a aprobar la «Ley de Retirada de Imágenes», que tipifica como delito federal publicar imágenes íntimas en línea sin consentimiento. El presidente promulgó la ley y ella también la firmó.

Su defensa de los niños de acogida se consagró en una orden ejecutiva que creó el programa «Fomentando el Futuro» . Forma parte de la iniciativa «Sé Mejor», centrada en los niños, que lanzó durante su primer mandato.

También escribió al presidente ruso, Vladimir Putin, el año pasado pidiendo ayuda para reunir a los niños que habían sido separados de sus familias debido a su guerra contra Ucrania. Hizo que su esposo entregara la carta personalmente cuando los líderes se reunieron en Alaska, y posteriormente anunció que ocho niños se habían reunido con sus familias.

La primera dama acompañó al presidente en sus visitas a zonas de desastre, donde ayudó a consolar a las víctimas. Ha desempeñado un papel destacado en las iniciativas de la administración republicana en materia de inteligencia artificial y educación, y ha lanzado una versión global del programa de acogida de niños.

Ella dijo a los invitados a una recepción navideña en la Casa Blanca que está trabajando en un nuevo esfuerzo legislativo para 2026, pero aún no ha compartido detalles.

‘Melania’ lleva más de un año preparándose

No estaba claro cuánto dinero podría ganar Melania Trump ni cuáles serían sus planes para las ganancias de la película. Los expertos dijeron que era inusual que una primera dama buscara un proyecto de este tipo desde la Casa Blanca, pero no inusual para los Trump.

“Hasta donde yo sé, ella es la primera primera dama a la que le han pagado mucho dinero para que se haga un documental sobre ella y no tiene precedentes en comparación con los Trump porque siempre están rompiendo precedentes”, dijo Katherine Jellison, profesora emérita de historia en la Universidad de Ohio.

Los presidentes y las primeras damas generalmente se abstienen de emprender negocios externos mientras están en el cargo para evitar posibles conflictos de intereses o plantear preocupaciones éticas.

Ambos Trump participan en numerosos negocios, vendiendo de todo, desde relojes, fragancias y Biblias para él, hasta joyas, adornos navideños y objetos de colección digitales para ella.

La película también marca otro vínculo entre los Trump y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien ha trabajado para mejorar una relación que antes era tensa con el presidente. El documental, producido por AmazonMGM Studios y con un presupuesto estimado de 40 millones de dólares, se emitirá exclusivamente en Amazon Prime Video tras su estreno en cines.

Amazon se ha negado a hacer comentarios sobre los acuerdos financieros.

La película se estrenará en aproximadamente 1600 salas de todo el mundo el viernes, incluyendo unas 1500 en Estados Unidos. El estreno se transmitirá simultáneamente en 21 cines de todo el país para invitados el jueves, con el fin de generar expectación por el lanzamiento.

La película es el primer proyecto del director Brett Ratner desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en los inicios del movimiento #MeToo. El abogado de Ratner ha negado las acusaciones.

Comparte la producción con la primera dama, Beckman y Fernando Sulichin, de New Element Media. El rodaje comenzó en diciembre de 2024.