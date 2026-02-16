Una fuerza de seguridad «pequeña» permanecerá en Minnesota

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo el domingo que más de 1.000 agentes de inmigración han abandonado el área de las Ciudades Gemelas de Minnesota y cientos más partirán en los próximos días como parte de la reducción del aumento de las fuerzas de control de inmigración del gobierno de Trump .

Una pequeña fuerza de seguridad permanecerá por un breve periodo para proteger a los agentes de inmigración restantes y responderá cuando nuestros agentes estén fuera y se vean rodeados por agitadores y la situación se descontrole, declaró Homan en el programa «Face the Nation» de CBS. No especificó la definición de «pequeña».

También dijo que los agentes seguirán investigando las acusaciones de fraude , así como la protesta contra la inmigración que interrumpió un servicio religioso.

“Ya hemos evacuado a más de 1000 personas, y a partir del lunes y martes, evacuaremos a varios cientos más”, dijo Homan. “Volveremos a la ubicación original”.

Miles de agentes fueron enviados a la zona de Minneapolis y St. Paul en el marco de la «Operación Metro Surge» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se trataba de su mayor operación de control migratorio hasta la fecha y que había tenido éxito. Sin embargo, la represión fue objeto de crecientes críticas a medida que la situación se volvía más volátil y dos ciudadanos estadounidenses fallecieron.

Las protestas se volvieron comunes. Una red de residentes trabajó para ayudar a los inmigrantes, advertir sobre la aproximación de agentes o filmar las acciones de los oficiales de inmigración. La muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales generó condenas y cuestionó la conducta de los agentes, lo que provocó cambios en la operación.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarían Minnesota inmediatamente, pero que aún quedaban más de 2000 en el estado. El jueves declaró que ya se estaba llevando a cabo una «reducción significativa» que continuaría durante esta semana.

Homan afirmó que la aplicación de la ley no se detendría en las Ciudades Gemelas y que las deportaciones masivas continuarían en todo el país. Los agentes que abandonen Minnesota se presentarán en sus comisarías o serán asignados a otro lugar.

Cuando se le preguntó si los despliegues futuros podrían igualar la escala de la operación de Twin Cities, Homan dijo «depende de la situación».