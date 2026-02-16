Un muerto y una mujer gravemente herida tras ser atropellados por un camión de basura

La policía continúa investigando un accidente en DC donde un camión de basura atropelló a dos personas en una bicicleta eléctrica y abandonó la escena.

Una actualización de la policía de DC el domingo aclaró que un hombre conducía la bicicleta eléctrica y que una mujer viajaba como pasajera. La policía informó inicialmente el viernes que eran dos mujeres las que viajaban en la bicicleta eléctrica.

Kenny Jiménez Rivera, de 26 años, del noroeste de DC, estaba conduciendo la bicicleta eléctrica y murió en el accidente, dijo la policía.

Ocurrió en Petworth, en la cuadra 4100 de Kansas Avenue, cerca de la intersección de Georgia Avenue y Upshur Street en el noroeste de DC, el viernes poco después de las 2 p. m.

La policía dijo que una investigación mostró que un camión de basura y una bicicleta eléctrica se acercaban a la intersección al mismo tiempo, cuando el camión de basura giró a la derecha en la cuadra 900 de Upshur Street y chocó la bicicleta eléctrica.

El camión de basura abandonó la escena después de chocar la bicicleta eléctrica, dijo la policía.

Los bomberos y servicios médicos de emergencia de DC respondieron al incidente y después de que todas las medidas para salvarle la vida fallaran, Rivera fue declarado muerto en la escena.

La mujer fue transportada a un hospital de la zona para recibir tratamiento por heridas graves, según la policía.

Tras una investigación, el camión de basura fue localizado en Hyattsville, Maryland, y los detectives identificaron al conductor. La policía informó que la investigación está en curso.

La policía de DC solicita a cualquier persona que tenga conocimiento del accidente que se comunique con los investigadores al 202-727-9099 o envíe un mensaje de texto con una pista a la “LÍNEA DE INFORMACIÓN POR TEXTO” del departamento al 50411.