Investigan la muerte de un abuelo en un centro para personas mayores.

La policía del condado de Montgomery está investigando la muerte de un hombre de 87 años de Potomac, Maryland, como un homicidio después de que fue encontrado inconsciente el sábado por la mañana dentro de un centro de residencia para personas mayores.

La policía dijo que los oficiales y los equipos de bomberos fueron llamados a la instalación Cogir Potomac Senior Living en la cuadra 10800 de Potomac Tennis Lane, junto al campo de golf Falls Road, por una emergencia médica alrededor de las 7:34 am.

El hombre fue declarado muerto en la escena después de que los socorristas intentaron tomar medidas para salvarle la vida, dijo la policía.

Según la policía, los detectives investigan la muerte como homicidio. Su cuerpo fue trasladado a la Oficina del Médico Forense Jefe para determinar la causa y la causa de la muerte.

La policía dijo que dará a conocer más información una vez que se haya notificado a los familiares.

Heidi Brashear, quien se desempeña como vicepresidenta sénior de marketing y participación en Cogir Senior Living, dijo que el centro está ayudando a la policía en su investigación.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de uno de nuestros residentes. Acompañamos en nuestros pensamientos a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”, declaró Brashear. “Cooperamos plenamente con las autoridades y seguiremos apoyando sus esfuerzos en todo lo posible”.

“La seguridad y el bienestar de nuestros residentes y miembros del equipo siguen siendo nuestra máxima prioridad”, añadió.