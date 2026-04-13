Un monstruoso tifón en el Océano Pacífico se dirige hacia un grupo de islas remotas de EEUU

Un peligroso supertifón en el Océano Pacífico se dirige a toda velocidad hacia un grupo de islas remotas de Estados Unidos.

Se prevé que el supertifón Sinlaku toque tierra el martes en las Islas Marianas del Norte y provoque vientos destructivos, lluvias torrenciales generalizadas e inundaciones, según informó el lunes el Servicio Meteorológico Nacional.

Guam, territorio estadounidense con instalaciones militares, también podría sufrir vientos dañinos a partir del lunes y se encuentra bajo alerta de tormenta tropical. La Guardia Costera de Estados Unidos emitió alertas por inundaciones y fuertes vientos durante el fin de semana.

El tifón tropical, el más fuerte que se ha registrado en la Tierra en lo que va del año, producía vientos sostenidos de 278 km/h (173 mph) el lunes mientras se acercaba a las islas de Rota, Tinian y Saipan, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.

Aunque se espera que se debilite ligeramente en los próximos días, Sinlaku debería pasar cerca de las islas como un tifón de categoría 4 o 5.

En Guam, donde el tifón Mawar dejó sin electricidad a sus ocupantes durante días en 2023, los oficiales militares estadounidenses advirtieron al personal que se preparara para la tormenta y se refugiara en el lugar.

El presidente Donald Trump aprobó el sábado las declaraciones de estado de emergencia por desastre para Guam y las Islas Marianas del Norte, lo que permitirá la llegada de ayuda adicional para los servicios de emergencia.

Un supertifón es el nombre que se da a los ciclones tropicales más fuertes que se forman en el noroeste del Océano Pacífico, donde suelen originarse las tormentas más intensas de la Tierra.

Los supertifones, monitoreados por el Centro Conjunto de Alerta de Tifones en Guam, equivalen a huracanes de categoría 4 o 5 en el Atlántico, con vientos de al menos 240 km/h (150 mph). Se han identificado más de 300 supertifones desde que el centro de alerta comenzó a usar esa denominación en 1947.