Desestiman la demanda de Trump por 10.000 millones de dólares contra el WSJ y Murdoch

Un juez federal desestimó el lunes la demanda por difamación de 10.000 millones de dólares que el presidente Donald Trump interpuso contra el Wall Street Journal y Rupert Murdoch por un artículo sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El juez de distrito estadounidense Darrin P. Gayles, de Florida, escribió en la orden que Trump no había logrado demostrar que el artículo se publicó con la intención de ser malicioso, pero le dio al presidente la oportunidad de presentar una demanda enmendada.

Trump presentó la demanda en julio, cumpliendo así su promesa de demandar al periódico casi inmediatamente después de que este volviera a poner de relieve su bien documentada relación con Epstein al publicar un artículo que describía una carta con contenido sexualmente sugerente que, según el periódico, llevaba la firma de Trump y estaba incluida en un álbum recopilado en 2003 para el 50 cumpleaños de Epstein.

Posteriormente, el Congreso hizo pública la carta y solicitó mediante una orden judicial los documentos del patrimonio de Epstein. Trump negó haberla escrito, calificando la historia de «falsa, maliciosa y difamatoria».

Los abogados del periódico y de Murdoch habían pedido a Gayles que dictaminara que las afirmaciones del artículo eran ciertas y, por lo tanto, no podían ser difamatorias, pero el juez escribió que «si el presidente Trump fue el autor de la carta o amigo de Epstein son cuestiones de hecho que no se pueden determinar en esta etapa del litigio», escribió Gayles.

El fallo supone un nuevo revés para la administración Trump en sus esfuerzos por controlar las repercusiones de la publicación de los archivos de Epstein y los intentos del presidente de utilizar el sistema legal para silenciar las informaciones que considera críticas hacia él.

Ni la Casa Blanca ni un portavoz de Dow Jones, la empresa que publica el Journal, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.