Una escuela investiga un grafiti que hace referencia al ataque de Sandy Hook y aumenta la seguridad

Una escuela primaria de Bethesda, Maryland, está reforzando la seguridad en sus instalaciones después de que las autoridades descubrieran grafitis que hacían referencia a un autor de un tiroteo escolar.

El sábado, el nombre del individuo responsable del tiroteo masivo ocurrido en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, fue encontrado pintado con aerosol en una cerca del campus.

El tiroteo de Sandy Hook se cobró la vida de 20 niños y seis adultos.

Los operarios eliminaron los grafitis durante el fin de semana y las autoridades entregaron los vídeos de vigilancia a la policía, que está investigando el caso.

En una carta dirigida a los padres de la escuela primaria Bradley Hills , el jefe de escuelas públicas del condado de Montgomery, Peter Moran, afirmó que los grafitis «solo pueden interpretarse como un acto destinado a intimidar y sembrar el miedo dentro de la comunidad escolar de Bradley Hills, y también en el vecindario y la comunidad en general».

Calificándolo de «acto despreciable», Moran añadió que «recibirá una respuesta sustancial y uniforme por parte de múltiples divisiones de MCPS y del Departamento de Policía del Condado de Montgomery».

El incidente de los grafitis se produce tras otro acto de vandalismo la semana pasada, en el que se incendió intencionadamente un cobertizo de almacenamiento al aire libre en los terrenos de la escuela. Las autoridades indicaron que aún no está claro si ambos incidentes están relacionados.

Se pudo ver a patrullas policiales dando vueltas alrededor de la escuela primaria Bradley Hills mientras los padres y los autobuses escolares dejaban a los estudiantes el lunes por la mañana, y las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery dijeron que se han implementado medidas de seguridad adicionales para el regreso de los estudiantes.

Se solicita a cualquier persona que tenga información relacionada con el vandalismo que se comunique con la línea de no emergencia de la policía del condado de Montgomery al 301-279-8000. También se pueden enviar denuncias de forma anónima a través de la línea de denuncias de Maryland Safe Schools al 1-833-632-7233 o en línea .