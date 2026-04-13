Un hombre que se postula para gobernador de Florida es acusado de agresión

Un hombre que se postulaba para gobernador de Florida ha sido arrestado bajo cargos de haber agredido a dos personas mayores en una vivienda.

Kevin Cichowski, de 46 años, fue acusado de múltiples cargos de agresión con agravantes, manipulación de testigos y robo, según la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler.

Cichowski figura como candidato demócrata a gobernador en la División Electoral de Florida y anteriormente se postuló para alcalde de Palm Coast en 2021. Las primarias están programadas para el 18 de agosto, y la contienda para reemplazar al gobernador Ron DeSantis incluye a decenas de candidatos.

En las imágenes grabadas con la cámara corporal y compartidas con Associated Press, Cichowski afirmó que sus padres estaban pasando por un problema de salud mental y que su padre intentó matarlo.

“No he hecho nada malo”, dijo Cichowski mientras los agentes lo escoltaban a un vehículo patrulla. “Esto es una locura”.

La oficina del sheriff informó en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada en Palm Coast el viernes por la mañana tras recibir un informe de que un hombre había agredido a dos personas, golpeando a una con un bastón y arrojándole un teléfono celular a la otra.

Una de las víctimas llamó al 911 y afirmó que Cichowski la amenazó de muerte y dijo que mataría a los agentes de la ley si los llamaban, según la oficina del sheriff. Los agentes llegaron al lugar y evacuaron a las dos personas, una de las cuales estaba postrada en cama. La oficina del sheriff no especificó las edades de las dos personas, solo que son mayores de 65 años.

Cichowski fue puesto bajo custodia protectora tras hacer declaraciones con tendencias suicidas, según informó la oficina del sheriff.

No quedó claro de inmediato si Cichowski contaba con representación legal el domingo.