Mamdani celebra y traza un rumbo hacia supermercados administrados por la ciudad

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró el domingo sus 100 días en el cargo , destacando sus primeros logros y trazando objetivos futuros, al tiempo que se comprometió a liderar con un enfoque implacable en la clase trabajadora de la ciudad.

Ante una multitud, pocos días después de alcanzar un hito importante en su primer mandato, Mamdani declaró que asumió el cargo prometiendo «que el Ayuntamiento tendría un propósito único: lograr que esta ciudad pertenezca a más personas que el día anterior».

“Durante 102 días, nos hemos esforzado por hacer precisamente eso”, dijo.

Tras destacar los primeros logros de su administración, pasó a presentar algunos planes nuevos.

Según explicó, lo primero sería avanzar poco a poco hacia una de sus principales promesas de campaña: la apertura de una red de supermercados municipales. El primer establecimiento, añadió, abriría el año que viene, y los demás —uno en cada uno de los cinco distritos de la ciudad— abrirían sus puertas antes de que finalice su mandato de cuatro años.

“En nuestras tiendas, los huevos serán más baratos. El pan será más barato. Hacer la compra ya no será una ecuación irresoluble”, dijo Mamdani, demócrata.

Además, el alcalde anunció planes para ampliar el programa de contenedores de basura cubiertos de la ciudad : «Digamos adiós a las bolsas negras y hola a los contenedores», dijo, comprometiéndose a extender la iniciativa a toda la ciudad para finales de 2031.

Y reiteró su promesa de campaña de hacer que los autobuses fueran más rápidos y gratuitos, afirmando que tomaría medidas para agilizar el servicio en algunas rutas. Aún no está claro cómo cumplirá con la eliminación de las tarifas de autobús.

“Esta noche, estamos cumpliendo con lo prometido, y nos entusiasma seguir trabajando con Albany para ofrecer lo que es gratuito”, dijo, refiriéndose al gobernador y a la Legislatura estatal, que ejercen una influencia considerable sobre partes de su agenda.

Antes de que Mamdani hablara, el público escuchó a un empleado del departamento de transporte de la ciudad, quien habló sobre la campaña intensiva de Mamdani para reparar baches; a un organizador de inquilinos, quien elogió la atención que el alcalde presta a los arrendatarios ; y a una madre, quien respaldó su iniciativa para ampliar los programas de cuidado infantil en la ciudad.

«El gobierno municipal ya no tendrá miedo de su propia sombra», dijo Mamdani a la multitud poco después de subir al escenario. «Si alguien debe tener miedo, son aquellos que se aprovechan de la gente trabajadora».

Mamdani, de 34 años, asumió el cargo en enero tras una campaña centrada en hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más asequible para vivir, y basó su agenda en reorientar el vasto poder del gobierno hacia la ayuda a la clase trabajadora de la ciudad que atraviesa dificultades.