Un ex agente del sheriff es sentenciado a 20 años de prisión por matar a Sonya Massey

Un ex agente del sheriff de Illinois fue sentenciado el jueves a 20 años de prisión por disparar fatalmente a Sonya Massey , quien había llamado al 911 para reportar un posible merodeador afuera de su casa en Springfield.

Sean Grayson, de 31 años, fue condenado en octubre . Grayson, de raza blanca, recibió la pena máxima. Ha permanecido en prisión desde que fue acusado del asesinato.

Se disculpó durante la sentencia, diciendo que deseaba poder traer de regreso a Massey y ahorrarle a su familia el dolor que le causó.

Cometí muchos errores esa noche. Hubo momentos en los que debí haber actuado, y no lo hice. Me quedé paralizado —dijo—. Tomé decisiones terribles esa noche. Lo siento.

Pero los padres y dos hijos de Massey, quienes presionaron por la pena máxima, dijeron que sus vidas habían cambiado drásticamente desde el asesinato. Sus dos hijos dijeron que tuvieron que crecer sin madre, mientras que la madre de Massey dijo que vivía con miedo. Pidieron al juez que hiciera justicia en su nombre.

“Hoy tengo miedo de llamar a la policía por temor a terminar como Sonya”, dijo su madre, Donna Massey.

Cuando el juez leyó la sentencia, la familia reaccionó con una fuerte ovación: “¡Sí!”, les amonestó el juez.

Después de la audiencia, los familiares de Massey agradecieron al público por el apoyo y por escuchar sus historias sobre Massey.

“Veinte años no son suficientes”, dijo su hija Summer a los periodistas.

En las primeras horas de la mañana del 6 de julio de 2024, Massey, que luchaba con problemas de salud mental, llamó a los servicios de emergencia porque temía que hubiera un merodeador afuera de su casa de Springfield.

Según las imágenes de la cámara corporal , Grayson y el agente del sheriff, Dawson Farley, quien no fue acusado formalmente, registraron el patio de Massey antes de encontrarla en su puerta. Massey parecía confundida y repetía: «Por favor, Dios».

Los agentes entraron en su casa. Grayson vio la olla en la estufa y le ordenó a Farley que la moviera. En cambio, Massey fue a la estufa, recuperó la olla y se burló de Grayson por alejarse del agua caliente y humeante.

A partir de ese momento el intercambio se intensificó rápidamente.

Massey dijo: “Te reprendo en el nombre de Jesús”.

Grayson sacó su arma y le gritó que soltara la sartén. Ella la dejó y se agachó detrás de un mostrador. Pero pareció volver a recogerla.

Fue entonces cuando Grayson abrió fuego contra la madre soltera de 36 años, disparándole en la cara. Declaró que temía que Massey lo quemara.

Grayson fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado, lo que podría haber conllevado cadena perpetua, pero un jurado lo declaró culpable del cargo menor. Illinois permite una condena por asesinato en segundo grado si las pruebas demuestran que el acusado creyó sinceramente que estaba en peligro, incluso si ese temor era irrazonable.

La familia de Massey estaba indignada por la decisión del jurado.

«El sistema judicial hizo exactamente lo que está diseñado para hacer hoy. No está hecho para nosotros», dijo su prima Sontae Massey tras el veredicto.

El asesinato de Massey planteó nuevas preguntas sobre los tiroteos de las fuerzas del orden estadounidenses contra personas negras en sus hogares . El abogado de derechos civiles Ben Crump negoció un acuerdo de 10 millones de dólares con el condado de Sangamon para los familiares de Massey.

El caso también generó una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. que se resolvió cuando el condado acordó implementar más capacitación para la desescalada; recopilar más datos sobre el uso de la fuerza; y forzó la jubilación del sheriff que contrató a Grayson. El caso también impulsó una modificación en la ley de Illinois que exige una mayor transparencia sobre los antecedentes de los candidatos a puestos policiales.

Los abogados de Grayson habían presentado una moción para un nuevo juicio, que el juez Ryan Cadigan desestimó al comienzo de la sentencia.