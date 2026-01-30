Un marido que tenía una aventura testifica sobre los asesinatos de su esposa y de otro hombre: «No quería dispararle».

En la fría formalidad de un tribunal del norte de Virginia, Brendan Banfield testificó el jueves que los fiscales se equivocaron: él no apuñaló fatalmente a su esposa en 2023, sino que disparó al hombre que lo hizo.

El exagente del IRS, ahora acusado en un juicio por homicidio agravado, continuó su testimonio sobre lo ocurrido el día en que su esposa, Christine Banfield, y Joseph Ryan fueron asesinados. Banfield relató el terror que dijo haber sentido al ver a Ryan, a su esposa, un cuchillo y sangre en su habitación.

“Nunca en mi vida he sentido tanto pánico”, testificó Banfield. “Esperaba calmar la situación. No quería dispararle. Quería que la dejara ir”.

Banfield disparó un solo tiro contra Ryan, quien, según él, sostenía un cuchillo mientras estaba de pie junto a su esposa. Juliana Peres Magalhães, la au pair de la familia y su pareja sentimental, también disparó al hombre momentos después, según testificó.

Sus declaraciones se producen mientras la fiscalía del condado de Fairfax ha estado contando una versión diferente: que el esposo apuñaló a su esposa y atrajo a Ryan a la casa para incriminarlo en el caso. Magalhães ha testificado que ella y Brendan Banfield crearon una cuenta a nombre de Christine Banfield en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales.

Allí, Ryan se conectó con la cuenta y planeó reunirse para tener un encuentro sexual con un cuchillo el día de los asesinatos.

John Carroll, el abogado de Banfield, pasó horas analizando los motivos de Magalhães al testificar contra Banfield, identificando notas que ella había escrito en la cárcel sobre la negociación de pagos con un autor de crímenes reales y productores después de declararse culpable de homicidio en el caso.

Las autoridades también cuestionaron duramente las declaraciones de Banfield el jueves, en particular a la luz de su romance con Magalhães, que comenzó meses antes de la muerte de su esposa y continuó después. El miércoles, Banfield describió la relación como casual mientras su esposa vivía.

La fiscal adjunta principal de la Commonwealth, Jenna Sands, presentó cartas y mensajes que Banfield envió a Magalhães antes y después de los asesinatos, donde discutieron nombres para sus futuros hijos y el amor que se tenían.

“Usted afirma, una vez más, que estos sentimientos —estos sentimientos tan fuertes, esos sentimientos de ‘estar juntos para siempre’— no existían cuando su esposa vivía, ¿verdad?”, preguntó Sands. “¿Y ciertamente no lo motivaron a matar a su esposa?”

“Juliana y yo ni siquiera estábamos juntos cuando Christine murió”, dijo, reconociendo su volátil romance.

“¿Habían roto, es cierto?”, continuó Sands, y luego preguntó: “¿Tuviste que matar a tu esposa para recuperarla?”.

“Definitivamente no”, respondió.

El testimonio a veces tenso de Banfield se produce después de que su abogado examinara la investigación del condado sobre el acusado, argumentando que los funcionarios, casi desde el principio, forzaron una teoría de que el marido había engañado y matado a su esposa, e ignoraron evidencia que socavaba esa conclusión.

“Tuvimos una reunión informativa durante la primera semana del incidente donde discutimos todo lo que cada uno había hecho y la información recopilada”, declaró Leah Smith, detective de homicidios, en el caso de la defensa. “Nuestro supervisor en ese momento nos dijo que había dos teorías en el caso y que debíamos apoyar la correcta”.

Carroll, el abogado de Banfield, presentó testigos uno tras otro, revelando tensiones en el departamento de policía del condado sobre si Ryan fue víctima de catfishing. Uno de esos testigos fue Brendan Miller, perito forense digital del departamento, quien concluyó que no había indicios de que Christine Banfield perdiera el control de sus dispositivos antes de los asesinatos.

Su abogado también presentó un video de Banfield al enterarse de la muerte de su esposa, llorando a veces en sus manos ensangrentadas mientras un médico le daba palmaditas en la espalda.

Banfield subió al estrado después de que los jurados vieron el video y describió en detalle sus acciones esa misma mañana: despertarse, tomar una ducha, despedirse de su esposa antes de salir de su casa muy temprano para una importante reunión de trabajo con otros agentes y su manager.

“Esta fue una reunión particularmente importante para mí, ya que se había indicado que el éxito en este caso podría llevarme a obtener un ascenso a agente especial senior”, dijo Banfield.

Su jefe en ese momento dijo lo contrario, testificando después que no había tal reunión en el calendario.