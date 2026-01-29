La redada del FBI en Georgia resalta la obsesión de Trump con las elecciones de 2020 e insinúa posibles acciones futuras

Donald Trump perdió su intento de reelección en 2020. Pero durante más de cinco años, ha estado tratando de convencer a los estadounidenses de que lo contrario es cierto al afirmar falsamente que las elecciones estuvieron empañadas por un fraude generalizado.

Ahora que es presidente nuevamente, Trump está presionando al gobierno federal para que respalde esas afirmaciones falsas .

El miércoles, el FBI emitió una orden de allanamiento en la sede electoral del condado de Fulton, Georgia, que abarca la mayor parte de Atlanta, en busca de papeletas de las elecciones de 2020. Esto se produce tras los comentarios de Trump a principios de este mes, cuando sugirió durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que los cargos relacionados con las elecciones eran inminentes.

“El hombre tiene obsesiones, como muchas personas, pero es el único que tiene todo el poder de Estados Unidos detrás de él”, dijo Rick Hasen, profesor de derecho de la UCLA.

Hasen y muchos otros señalaron que el uso del FBI por parte de Trump para perseguir su obsesión con las elecciones de 2020 es parte de un patrón del presidente de transformar el gobierno federal en su herramienta personal de venganza .

El senador Jon Ossoff, demócrata de Georgia, comparó la búsqueda con la ofensiva migratoria de Minnesota que mató a dos manifestantes ciudadanos estadounidenses, lanzada por Trump como su último golpe contra el gobernador del estado, quien se postuló contra él como compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris en 2024.

“Desde Minnesota hasta Georgia, ante los ojos del mundo entero, hay un presidente que está perdiendo el control y que utiliza las fuerzas del orden federales como un instrumento irresponsable de poder personal y venganza”, dijo Ossoff en un comunicado.

Esto también ocurre mientras las autoridades electorales de todo el país comienzan a prepararse para las elecciones intermedias de 2026, donde Trump lucha por ayudar a su partido a mantener el control del Congreso. Tras señalar que, en 2020, Trump contempló usar a las fuerzas armadas para confiscar las máquinas de votación tras su derrota, algunos temen que esté sentando las bases para una maniobra similar en otoño.

“Georgia es un modelo a seguir”, dijo Kristin Nabers, del grupo de izquierda All Voting Is Local. “Si pueden llevarse materiales electorales aquí, ¿qué les impedirá llevarse materiales o máquinas electorales de otro estado después de perder?”

Georgia ha sido el centro de la obsesión de Trump en 2020. El 2 de enero de 2021, Trump llamó infamemente al secretario de Estado republicano, Brad Raffensperger, pidiéndole que «encontrara» 11.780 votos más para Trump para que pudiera ser declarado ganador del estado. Raffensperger se negó, señalando que repetidas revisiones confirmaban que el demócrata Joe Biden había ganado Georgia por un estrecho margen.

Estas fueron parte de una serie de revisiones en estados clave, a menudo lideradas por republicanos, que confirmaron la victoria de Biden, incluyendo Michigan , Wisconsin y Nevada . Trump también perdió docenas de casos judiciales que impugnaban los resultados electorales, y su propio fiscal general en ese momento afirmó que no había evidencia de fraude generalizado.

Sus aliados, quienes repitieron sus mentiras, han sido demandados con éxito por difamación . Entre ellos se encuentra el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien llegó a un acuerdo con dos trabajadores electorales de Georgia después de que un tribunal dictaminara que les debía 148 millones de dólares por difamarlos después de las elecciones de 2020 .

Las empresas de máquinas de votación también han presentado demandas por difamación contra algunos sitios de noticias de tendencia conservadora que emitieron afirmaciones infundadas sobre la vinculación de sus equipos con fraudes en 2020. Fox News resolvió uno de esos casos al aceptar pagar 787 millones de dólares después de que el juez dictaminara que estaba «completamente claro» que ninguna de las acusaciones era cierta.

La campaña de Trump para incorporar a Georgia a su lista también desencadenó un fallido intento de procesarlo a él y a algunos de sus aliados por parte de la fiscal de distrito del condado de Fulton, la demócrata Fani Willis. El caso fracasó tras la destitución de Willis por conflictos de intereses , y desde entonces Trump ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios a la fiscalía.

En su primer día en el cargo, Trump recompensó a algunos de quienes lo ayudaron a intentar anular los resultados electorales de 2020 indultando, conmutando o prometiendo desestimar los casos de unas 1500 personas acusadas del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Posteriormente, firmó una orden ejecutiva que busca establecer nuevas reglas para los sistemas electorales estatales y los procedimientos de votación, aunque esta ha sido bloqueada repetidamente por jueces que han dictaminado que la Constitución otorga a los estados, y en algunos casos al Congreso, el control de las elecciones, en lugar del presidente.

Como parte de su campaña de represalia, Trump también ha expresado su intención de presentar cargos penales contra los legisladores que formaron parte del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero , sugiriendo que los indultos de protección que Biden les otorgó carecen de validez legal. Ha criticado a un exfuncionario de ciberseguridad que aseguró al público en 2020 que las elecciones eran seguras .

Durante un año de deberes presidenciales, desde lidiar con las guerras en Gaza y Ucrania hasta guiar a través del Congreso una amplia legislación fiscal y de gasto, Trump ha encontrado tiempo confiable para cambiar el tema a 2020. Ha calificado falsamente las elecciones de manipuladas, dijo que los demócratas hicieron trampa e incluso instaló una placa en la Casa Blanca que afirma que Biden asumió el cargo después de «las elecciones más corruptas de la historia».

David Becker, exabogado especializado en derechos electorales del Departamento de Justicia y director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, se mostró escéptico sobre si la búsqueda del FBI en Georgia daría lugar a juicios exitosos. Trump ha exigido cargos contra varios enemigos, como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, que se han estancado en los tribunales.

“Esta administración se ha limitado a presentar reclamos en redes sociales en lugar de recurrir a los tribunales”, dijo Becker. “Sospecho que se trata más bien de envenenar el pozo para 2026”.