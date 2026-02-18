Trump está reclutando a miles de agentes locales para apoyar la iniciativa migratoria

Durante los últimos 18 años, los funcionarios de la cárcel del condado de Frederick, en Maryland, han formulado a miles de reclusos dos preguntas habituales: ¿De qué país es ciudadano? ¿Y dónde nació?

Si la respuesta era otra que Estados Unidos, oficiales locales con autoridad federal especial iniciaban una investigación para determinar si la persona se encontraba en el país ilegalmente. Desde 2008, el condado de Frederick ha entregado a 1884 personas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según el sheriff Charles Jenkins.

Pero eso se detendrá de inmediato bajo una ley firmada el martes por el gobernador demócrata Wes Moore que prohíbe los acuerdos de control de inmigración con el gobierno federal.

La nueva ley de Maryland pone de relieve hasta qué punto los estados demócratas se oponen a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump . Diez estados, todos demócratas, cuentan ahora con políticas estatales que prohíben a los agentes del orden cooperar en uno de los principales programas que Trump utiliza para implementar su agenda de deportaciones masivas.

Las leyes que prohíben los acuerdos de cooperación con el ICE se firmaron a principios de este mes en Nuevo México y entraron en vigor el mes pasado en Maine. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también respalda una legislación que prohibiría que los agentes locales de la ley sean designados por el ICE. Y la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, rescindió recientemente los acuerdos estatales con el ICE firmados bajo el mandato de su predecesora republicana, aunque su orden no canceló los acuerdos existentes con los alguaciles locales.

La resistencia democrática ha aumentado a medida que la administración Trump enfrenta un escrutinio cada vez mayor por sus esfuerzos de control de inmigración a gran escala en varias ciudades y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretti por parte de agentes federales en Minnesota.

“Esta organización debe rendir cuentas, porque en este momento la operación ICE de Trump-Vance no está actuando con las medidas de rendición de cuentas adecuadas”, dijo Moore a los periodistas después de firmar las nuevas restricciones.

El veterano sheriff republicano del condado de Frederick sostiene que la terminación de un acuerdo de cooperación con ICE lo obligará a dejar salir de la cárcel a algunas personas que luego podrían cometer más delitos.

«Estoy extremadamente decepcionado con la legislación», dijo Jenkins, «porque realmente pondrá al público en riesgo de muchas maneras».

Los acuerdos de ICE se multiplican por diez bajo el mandato de Trump

Al asumir el cargo el año pasado, Trump revivió un programa de décadas de antigüedad que capacita a agentes policiales locales para interrogar y detener a personas sospechosas de estar ilegalmente en Estados Unidos.

El programa 287(g), llamado así por una sección de la ley de 1996 que lo creó, se había utilizado durante la administración del presidente Joe Biden únicamente para inmigrantes que ya estaban encarcelados o encarcelados por cargos. Pero Trump lo amplió para incluir grupos de trabajo locales que pueden realizar arrestos en las calles, resucitando un modelo que el expresidente Barack Obama había descontinuado ante la preocupación por la discriminación racial.

La participación en el programa se ha disparado, pasando de 135 acuerdos en 20 estados antes de la llegada de Trump a más de 1400 acuerdos actuales en un total de 41 estados y territorios. Algunas agencias locales tienen múltiples acuerdos que abarcan diferentes funciones de control migratorio.

Aproximadamente 800 entidades tienen convenios con grupos de trabajo, lo que les otorga la mayor autoridad. Como incentivo , el ICE ofrece a las agencias locales que firman convenios con grupos de trabajo $100,000 para vehículos nuevos. Y por cada agente capacitado del grupo de trabajo, el ICE cubre el salario, las prestaciones y $7,500 para equipo.

Arkansas, Florida, Georgia y Texas, todos con gobiernos republicanos, exigen que las cárceles locales participen en el programa. Estos estados representan la mitad de los acuerdos 287(g).

El aumento de los acuerdos con el ICE ha venido acompañado de un aumento en la financiación federal para la aplicación de la ley migratoria. Una importante ley de recortes fiscales que Trump firmó el año pasado asigna 150 000 millones de dólares a la aplicación de la ley migratoria , incluyendo más de 46 000 millones para contratar a 10 000 agentes del ICE y 45 000 millones para ampliar los centros de detención de inmigrantes .

Menos cooperación podría significar más agentes de ICE, dicen algunos

Nueve condados de Maryland con sheriffs republicanos tienen acuerdos de cooperación con el ICE. Estos pactos deben terminar bajo la nueva ley, aprobada por abrumadora mayoría en la Asamblea General, liderada por los demócratas.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Maryland, Joseline Peña-Melnyk, quien emigró de la República Dominicana cuando tenía 8 años, dijo que el proyecto de ley demuestra que Maryland valora los derechos civiles.

“Valoramos la empatía”, dijo. “Valoramos la contribución de la gente. Valoramos la Constitución. Valoramos, apoyamos y protegemos los derechos civiles”.

Pero prohibir los acuerdos de cooperación podría llevar a ICE a enviar más de sus propios oficiales al estado, dijeron algunos sheriffs y legisladores republicanos.

«Creo que lo que veremos es más control migratorio, no menos», dijo el sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahler, cuya agencia ha entregado a unos 430 reclusos al ICE durante los últimos nueve años. «Nuestro programa era la forma más segura y eficaz de identificar a las personas» que se encontraban sin documentos en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la nueva ley “hará que Maryland sea menos seguro” y aumentará su carga de trabajo allí.

“Cuando los políticos prohíben a las fuerzas del orden locales trabajar con el DHS, nuestros agentes deben tener una presencia más visible para que podamos encontrar y detener a los criminales que salen de las cárceles y regresan a las comunidades”, dijo el departamento en un comunicado.

Los nuevos límites de ICE reflejan la resistencia pública

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses dicen que Trump ha «ido demasiado lejos» al enviar agentes federales de inmigración a ciudades estadounidenses, según una encuesta de AP-NORC que sugiere que los independientes políticos están cada vez más incómodos con sus tácticas.

“La creciente resistencia pública contra las medidas migratorias de Trump, especialmente en estados con mayor inclinación demócrata, ha creado presión política y una apertura política para aprobar leyes como la de Maryland”, dijo Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council, una organización sin fines de lucro.

El martes, el Senado de Virginia aprobó un proyecto de ley sobre líneas partidistas que impondría fuertes restricciones a cualquier propuesta de acuerdo 287(g). Este proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, que ya aprobó una versión similar.

«Estoy tratando de dar algo de consuelo a miles de hombres, mujeres y niños en la Commonwealth que viven con el temor de que los agentes federales puedan enviarlos a ellos o a sus familiares a un país del que huyeron, o a un país en el que nunca han estado», dijo el senador estatal demócrata Saddam Azlan Salim, quien presentó el proyecto de ley.

Los legisladores de Nuevo México también citaron los intensos esfuerzos de control migratorio en Minnesota como motivo para limitar la cooperación con el ICE. La medida de Nuevo México prohíbe los contratos de los gobiernos estatales y locales para centros de detención del ICE y veta los acuerdos que permiten a los agentes del orden locales ejercer funciones federales de inmigración.

El condado de Curry, una zona rural a unos 161 kilómetros (100 millas) al suroeste de Amarillo, Texas, es la única jurisdicción de Nuevo México con un acuerdo 287(g). El sheriff Michael Brockett afirmó que el acuerdo ha proporcionado una forma segura de transferir personas a la custodia del ICE, «en lugar de que agentes federales busquen a los presos liberados en las calles y barrios de nuestra comunidad».