Conductor que huía de agentes de ICE se estrella y mata a un maestra

Un conductor guatemalteco que huía de una parada de tráfico en Georgia realizada por agentes federales de inmigración se estrelló contra otro vehículo, matando a un profesor que se dirigía al trabajo, dijeron las autoridades y funcionarios escolares.

Oscar Vásquez López, el conductor acusado de causar el accidente del lunes a las afueras de Savannah, permaneció encarcelado el martes por cargos que incluyen homicidio vehicular, conducción temeraria y conducir sin licencia válida. López, de 38 años, se encuentra en Estados Unidos sin autorización, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los funcionarios de inmigración estaban buscando a López para hacer cumplir la orden de deportación de 2024 de un juez de inmigración, dijo el martes la portavoz de ICE, Lindsay Williams, señalando que López no tiene otros antecedentes penales.

López se detuvo cuando los agentes del ICE usaron sirenas y luces azules para iniciar una parada de tráfico, pero luego se dio a la fuga al acercarse a su vehículo, dijo Williams. López dio media vuelta y se saltó un semáforo antes de chocar, informó el ICE en un comunicado de prensa.

Al preguntársele si los agentes de ICE persiguieron a López, Williams respondió: «¿Persiguieron? Yo no diría eso. Lo siguieron hasta que se estrelló».

Williams dijo que no sabía qué tan lejos huyó López antes de estrellarse.

«Según los hallazgos preliminares, creemos que la persecución fue relativamente corta en duración y distancia», dijo la portavoz de la policía del condado de Chatham, Betsy Nolen, quien señaló que la investigación está en curso.

El video de una cámara de seguridad obtenido por WTOC-TV mostró una camioneta roja circulando a alta velocidad cerca de la escuela primaria Herman W. Hesse el lunes por la mañana. La grabación mostró que un vehículo con luces intermitentes lo siguió unos cinco segundos después a la misma velocidad, y otro vehículo con luces intermitentes lo pasó varios segundos después.

Un video de noticias de la escena del accidente mostró que uno de los vehículos involucrados en el accidente era una camioneta roja.

El maestro asesinado era conocido por su «amabilidad, paciencia y entusiasmo»

Los funcionarios escolares del condado de Savannah-Chatham identificaron a la mujer asesinada como Linda Davis, maestra de educación especial en la escuela.

Davis era muy querido por la comunidad escolar, dijo la directora Alonna McMullen.

“Dedicó su carrera a garantizar que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de alcanzar el éxito”, declaró McMullen en un comunicado de prensa. “Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un ambiente acogedor para sus estudiantes e inspiraron a quienes la rodeaban”.

El accidente ocurrió a menos de 800 metros (media milla) de la escuela. Aunque los estudiantes tuvieron el lunes libre por el Día de los Presidentes, los maestros se presentaron a trabajar. Davis se dirigía a la escuela cuando falleció, según informó Sheila Blanco, portavoz del sistema escolar.

López permaneció encarcelado el martes. Cuenta con la representación de un defensor público en el condado de Chatham, según informó Don Plummer, portavoz del Consejo de Defensores Públicos de Georgia.

“Reconocemos la preocupación de la comunidad y expresamos nuestras condolencias a las víctimas”, declaró Plummer por correo electrónico. “Se presume la inocencia del Sr. López. Revisaremos las pruebas y las abordaremos donde corresponde: en el tribunal, no en la prensa”.

Funcionarios locales cuestionan la necesidad de la persecución por parte de ICE

Los funcionarios federales de inmigración se han enfrentado a un mayor escrutinio por sus tácticas agresivas durante la ofensiva nacional de la administración Trump contra la inmigración ilegal, especialmente desde que dispararon y mataron a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis .

En una declaración, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, culpó a “los políticos y los medios de comunicación que demonizan constantemente a los oficiales de ICE y alientan a quienes están aquí ilegalmente a resistirse al arresto”.

La policía del condado de Chatham dijo en un comunicado que no estaban al tanto de la operación de ICE ni de la parada de tráfico antes del accidente mortal.

Chester Ellis, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Chatham, señaló que la policía del condado está limitada por una política que permite las persecuciones vehiculares solo cuando los agentes creen que un sospechoso ha cometido o intenta cometer un delito violento. Sin embargo, afirmó que los agentes del condado, si ICE hubiera solicitado su ayuda, podrían haber ayudado a impedir la huida del sospechoso sin una persecución que pusiera en peligro a otros conductores.

“Si ese hubiera sido el caso ayer, el Dr. Davis aún estaría vivo”, dijo Ellis. “En mi opinión, una sola vida perdida es demasiada, sobre todo cuando se trata de un maestro tan valioso”.

El alcalde de Savannah, Van Johnson, también cuestionó si la muerte de Davis podría haberse evitado.

«Siempre he estado y sigo estando muy preocupado por las actividades de ICE en las ciudades, particularmente donde no se coordinan ni se comunican», dijo Johnson, un ex oficial de policía, a los periodistas el martes.

Añadió: “¿El motivo por el cual se buscaba a este individuo justificaba el resultado final?”