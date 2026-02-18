El FBI y la policía de St. Paul investigan un arresto de ICE que resultó en fracturas de cráneo

Las autoridades de Minnesota y federales están investigando la presunta golpiza que agentes de inmigración propinaron a un ciudadano mexicano el mes pasado, buscando identificar qué causó las ocho fracturas de cráneo que llevaron al hombre a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Minneapolis.

La semana pasada, investigadores del Departamento de Policía de St. Paul y del FBI inspeccionaron el estacionamiento del centro comercial donde, según Alberto Castañeda Mondragón, agentes de Inmigración y Control de Aduanas lo sacaron de un vehículo, lo tiraron al suelo y lo golpearon repetidamente en la cabeza con una porra de acero.

ICE ha culpado a Castañeda Mondragón por sus propias heridas, diciendo que intentó huir mientras estaba esposado y «se cayó y se golpeó la cabeza contra una pared de concreto».

Sin embargo, el personal del hospital que atendió al hombre declaró a The Associated Press que una caída de ese calibre no podía explicar de forma plausible la hemorragia cerebral ni la memoria fragmentada del hombre. Una tomografía computarizada mostró fracturas en la parte frontal, posterior y lateral del cráneo; lesiones que, según declaró un médico a AP, no eran compatibles con una caída.

A principios de este mes, AP publicó una entrevista con Castañeda Mondragón en la que afirmó que los agentes que lo arrestaron habían sido «racistas» y » comenzaron a golpearme inmediatamente después de arrestarme». Sus abogados han alegado que ICE lo identificó racialmente.

En visitas separadas al centro comercial la semana pasada, investigadores locales y federales solicitaron imágenes de vigilancia de al menos dos negocios, cuyos empleados dijeron a la AP que sus cámaras no capturaron el arresto del 8 de enero o que las imágenes habían sido sobrescritas porque pasó más de un mes antes de que la policía solicitara el video.

Johnny Ratana, dueño de Teepwo Market, una tienda de comestibles asiática ubicada frente al estacionamiento donde ocurrió el arresto, dijo que la policía de St. Paul envió investigadores al negocio dos veces en los últimos días. La segunda vez, explicó, un técnico de datos intentó recuperar imágenes sobrescritas automáticamente después de 30 días.

Ratana dijo que también lo visitaron agentes del FBI interesados ​​en las mismas imágenes.

El Departamento de Policía de St. Paul no respondió a las solicitudes de comentarios. El FBI se negó a hacer comentarios.

Las investigaciones se producen en medio de otra pesquisa federal sobre si dos agentes del ICE mintieron bajo juramento sobre un tiroteo en Minneapolis. La fiscalía federal retiró los cargos contra dos venezolanos, acusados ​​de atacar a uno de los agentes con una pala de nieve y un palo de escoba, después de que las pruebas en video contradijeran el testimonio jurado de los agentes.

Mientras tanto, el FBI notificó a las autoridades de Minnesota la semana pasada que no compartiría ninguna información ni evidencia recopilada sobre el tiroteo fatal de Alex Pretti, ocurrido el 24 de enero, a manos de agentes federales de inmigración. Ese asesinato es objeto de una investigación de derechos civiles del Departamento de Justicia .

Durante semanas, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. se negó a hablar sobre cualquier aspecto de las lesiones de Castañeda Mondragón. No ha respondido preguntas detalladas de la AP, ni siquiera si sus agentes grabaron el arresto con cámaras corporales.

La agencia insiste en que el hombre se lesionó a sí mismo

Pero la semana pasada la agencia reafirmó su afirmación de que Castañeda Mondragón se lesionó.

“El 8 de enero de 2026, el ICE realizó un operativo de control de seguridad dirigido a Alberto Castañeda Mondragón, un inmigrante indocumentado mexicano de 31 años que se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del departamento. “Esposado, Castañeda intentó escapar y corrió hacia una carretera principal. Mientras corría, se cayó y se golpeó la cabeza contra un muro de concreto”.

La afirmación de McLaughlin de que Castañeda Mondragón había sido objeto de deportación fue contradicha por un expediente judicial del 20 de enero, en el que el ICE afirmó que los agentes solo determinaron que el hombre se quedó más tiempo del permitido por su visa de trabajo después de estar bajo custodia. McLaughlin no respondió a preguntas sobre cuál versión era correcta.

Los abogados de Castañeda Mondragón se negaron a comentar sobre la declaración de ICE.

El retraso podría afectar las investigaciones

Las investigaciones criminales podrían complicarse por el tiempo que tardó la policía en investigar el arresto, incluso cuando varios funcionarios electos pidieron respuestas.

La policía de St. Paul informó a AP el 5 de febrero que estaba al tanto de las graves acusaciones en torno al arresto, pero que no podía iniciar la investigación de las lesiones de Castañeda Mondragón hasta que presentara una denuncia policial, un proceso que se retrasó semanas debido a la hospitalización del hombre y la incertidumbre sobre su estatus migratorio. La policía finalmente le tomó declaración hace una semana en el consulado mexicano.

En ese momento, al menos un negocio cercano había sobrescrito sus imágenes de vigilancia.

«Espero que investiguemos las acusaciones pasadas y futuras de conducta criminal por parte de agentes federales para buscar la verdad y responsabilizar a cualquiera que haya violado la ley de Minnesota», dijo John Choi, fiscal jefe del condado de Ramsey, en un comunicado.

Castañeda Mondragón ha sido citado a reunirse con ICE el 23 de febrero en su principal centro de detención en Minneapolis, lo que aumenta la posibilidad de que pueda ser detenido nuevamente y deportado.