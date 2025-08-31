Trump está eliminando más de 500 empleos en Voice of America y su agencia matriz

La agencia que supervisa la Voz de América y otras emisoras internacionales financiadas por el gobierno está eliminando empleos para más de 500 empleados, según informó un funcionario de la administración Trump. La medida podría agravar un litigio de un mes de duración sobre el futuro de los medios de comunicación.

Kari Lake, directora ejecutiva interina de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, anunció la última ronda de recortes de empleos el viernes por la noche, un día después de que un juez federal le impidiera destituir a Michael Abramowitz como director de la VOA.

El juez federal de distrito Royce Lamberth había dictaminado por separado que la administración republicana no había demostrado cómo cumplía con sus órdenes de restablecer las operaciones de la VOA. Su orden del lunes dio a la administración «una última oportunidad, antes de un juicio por desacato», para demostrar su cumplimiento. Ordenó a Lake que compareciera ante los abogados de los empleados de la agencia antes del 15 de septiembre.

El jueves, Lamberth declaró que Abramowitz no podía ser destituido sin la aprobación de la mayoría de la Junta Asesora de Radiodifusión Internacional. Despedir a Abramowitz sería «claramente contrario a la ley», según Lamberth, quien fue nominado al cargo por el presidente republicano Ronald Reagan.

Lake publicó un comunicado en redes sociales en el que afirmaba que su agencia había iniciado una reducción de personal (RIF), eliminando 532 puestos de trabajo de empleados gubernamentales a tiempo completo. Añadió que la agencia «continuará cumpliendo su misión estatutaria después de esta RIF y probablemente mejorará su capacidad de funcionamiento».

«Espero tomar medidas adicionales en los próximos meses para mejorar el funcionamiento de una agencia muy quebrada y asegurarme de que la voz de Estados Unidos se escuche en el extranjero, donde más importa», escribió.

Un grupo de empleados de la agencia que demandó para bloquear la eliminación de VOA dijo que la medida de Lake les daría a sus colegas 30 días hasta que finalicen sus salarios y beneficios.

“Consideramos aborrecibles los continuos ataques de Lake a nuestra agencia”, declararon en un comunicado. “Esperamos con interés su declaración para saber si su plan para desmantelar la VOA se llevó a cabo siguiendo el riguroso proceso de revisión que exige el Congreso. Hasta el momento, no hemos visto ninguna prueba de ello”.

En junio, se enviaron notificaciones de despido a más de 600 empleados de la agencia. Abramowitz fue puesto en licencia administrativa junto con casi todo el personal de la VOA. Se le informó que su despido se haría efectivo el 31 de agosto.

La administración declaró en un expediente judicial el jueves que planeaba enviar notificaciones de RIF a 486 empleados de la VOA y a 46 empleados de otras agencias, pero que pretendía retener a 158 empleados de la agencia y a 108 de la VOA. El expediente indicaba que la agencia global de medios tenía 137 «empleados activos» y otros 62 empleados en licencia administrativa, mientras que la VOA tenía 86 empleados activos y otros 512 en licencia administrativa.

La agencia también alberga Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks y Radio Martí, que transmite noticias en español a Cuba. Estas cadenas, que en conjunto llegan a aproximadamente 427 millones de personas, datan de la Guerra Fría y forman parte de una red de organizaciones financiadas por el gobierno que buscan extender la influencia estadounidense y combatir el autoritarismo.