¿Dónde está ahora el caso de Kilmar Abrego García?

Desde marzo, la administración del presidente Donald Trump ha tomado como ejemplo a Kilmar Abrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland con su familia.

El hombre, que ahora tiene 30 años, fue deportado a una infame prisión de máxima seguridad en El Salvador y, desde entonces, fue transferido a Tennessee y luego de regreso a Maryland. Ahora enfrenta la amenaza de ser deportado nuevamente, pero esta vez a Uganda.

Pero, ¿cómo empezó este caso? Analicémoslo.

Marzo

El 12 de marzo, Abrego García fue arrestado mientras conducía en Baltimore después de trabajar un turno como aprendiz de chapa metálica y recoger a su hijo de 5 años, que tiene autismo y otras discapacidades, de la casa de su abuela.

Abrego García, oriundo de El Salvador que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2011, había recibido previamente una orden de retención de deportación en 2019 por parte de un juez de inmigración que dijo que probablemente enfrentaría daños si regresaba a su país de origen.

La administración Trump admitió que su violación de la orden del juez fue “un error administrativo”.

Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de Operaciones de Cumplimiento y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, escribió en un documento judicial que la deportación de Abrego García «se llevó a cabo de buena fe con base en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta membresía de Abrego García en la MS-13».

La policía y otros funcionarios de inmigración afirmaron la participación de Abrego García en la pandilla MS-13, o Mara Salvatrucha, porque vestía una gorra y una sudadera con capucha de los Chicago Bulls y tenía tatuajes en las manos y los brazos.

Abril

Mientras desde todo el país se hacían llamados para el regreso de Abrego García, la administración Trump redobló sus esfuerzos.

La jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó al gobierno de Trump el regreso de Ábrego García el 4 de abril . La Corte Suprema dictaminó el 10 de abril que el gobierno debe trabajar para traerlo de vuelta. Un panel de tres jueces del 4.º Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE. UU. declaró que la afirmación del gobierno de que no puede hacer nada para liberar a Ábrego García y regresarlo a Estados Unidos «debería ser impactante».

Durante una reunión entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele en abril, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró que dos tribunales determinaron que Ábrego García era miembro de la MS-13. Miller añadió que, una vez que la pandilla fue declarada organización terrorista extranjera, Ábrego García «ya no era elegible para ningún tipo de alivio migratorio» y no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos.

En esa misma reunión, Bukele calificó de “absurda” la idea de devolver a Abrego García a Estados Unidos y agregó que no tiene bases para devolver a un “terrorista”.

En una publicación en redes sociales del 16 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional mostró los documentos judiciales para una orden de protección por violencia doméstica contra Abrego García, quien alegaba que en mayo de 2021 agredió a su esposa, arrancándole la camisa, agarrándola y provocándole moretones. El caso fue desestimado cuando su esposa, Jennifer Vásquez Sura, no compareció ante el tribunal.

Durante su visita al país centroamericano, el senador estadounidense Chris Van Hollen, de Maryland, se reunió con Ábrego García y escribió en una publicación en X que pudo «transmitirle el mensaje de amor» de su esposa. El encuentro con Van Hollen se produjo horas después de que este declarara que le negaron la entrada al Centro de Confinamiento para Terroristas de alta seguridad (CECOT), donde Ábrego García se encontraba recluido.

Decenas de otros legisladores demócratas celebraron reuniones en El Salvador, advirtiendo del desprecio sin precedentes por el derecho constitucional a un juicio y presionando por el regreso de Abrego García.

Puede

Las autoridades de Tennessee publicaron un video en mayo que mostraba a Abrego García siendo detenido por la policía por exceso de velocidad en 2022. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Abrego García diciéndole al oficial que respondió que él y otras ocho personas dentro del vehículo habían estado trabajando en la construcción en Missouri.

Como los agentes no vieron equipaje en el vehículo, sospecharon que se trataba de un caso de trata de personas. Sin embargo, el agente no multó a Abrego García por infracciones de tránsito, sino por conducir con una licencia vencida.

ABC News informó que el hombre cuyo vehículo conducía Abrego García durante la parada de tráfico se encuentra encarcelado en Alabama. José Ramón Hernández-Reyes, de 38 años, afirmó que Abrego García trabajaba para su «servicio de taxis», transportando inmigrantes indocumentados de Texas a otros estados.

Cuando se publicaron por primera vez los detalles de la parada de tráfico en Tennessee, la esposa de Abrego García dijo que a veces transportaba grupos de compañeros trabajadores de la construcción entre sitios de trabajo.

Junio

El 6 de junio, Abrego García fue devuelto a Estados Unidos, pero solo a una prisión de Nashville, donde enfrentaría cargos criminales de tráfico de personas. Se declaró inocente de dichos cargos.

La magistrada estadounidense Barbara Holmes, jueza federal que preside el caso de Abrego García en Tennessee, ordenó su liberación de la cárcel antes de su juicio, a pesar de la amenaza de que ICE lo tomara nuevamente bajo custodia.

Holmes reconoció en su fallo del domingo que determinar si Abrego García debe ser liberado es «poco más que un ejercicio académico», ya que el ICE probablemente lo detendrá. Sin embargo, la jueza escribió que el gobierno no demostró que Abrego representara un riesgo de fuga, que representara un peligro para la comunidad o que interferiría con los procedimientos si era liberado.

Finalmente, Abrego García permaneció en la cárcel antes de su juicio mientras sus abogados trabajaban para evitar su deportación si era liberado.

Durante una audiencia judicial, Holmes estableció condiciones específicas para la liberación de Abrego García, entre ellas, que viviera con su hermano, ciudadano estadounidense, en Maryland. Sin embargo, pospuso su liberación por temor a que los fiscales no pudieran impedir que ICE lo deportara.

Los abogados de Abrego García pidieron al juez, que ya había extendido el período de espera antes del juicio, que lo mantuviera en la cárcel debido a “declaraciones contradictorias” de la administración Trump sobre si será deportado o no tras ser liberado.

“La ironía de esta solicitud no pasa desapercibida para nadie”, escribieron los abogados.

Julio

Abrego García afirmó haber sufrido tratos terribles y tortura psicológica durante su estancia en la infame prisión CECOT. Dijo que lo patearon y golpearon, lo obligaron a arrodillarse durante largos periodos y lo privaron del sueño.

En un documento presentado en el tribunal federal de distrito de Maryland en julio, los abogados de Abrego García dijeron que el segundo día que estuvo en la prisión, «tenía moretones y bultos visibles en todo el cuerpo».

Bukele negó las acusaciones y dijo: “Si lo torturaron, lo privaron de sueño y lo dejaron morir de hambre, ¿por qué sale tan bien en todas las fotos?”.

La administración Trump dijo que planearía deportar a Abrego García si fuera liberado de la custodia penal antes de su juicio en Tennessee.

CBS News informó que Emil Bove, fiscal general adjunto asociado principal del Departamento de Justicia, envió mensajes de texto y correo electrónico que supuestamente ofrecían nueva información sobre la respuesta del gobierno a la deportación errónea de Ábrego García en marzo. Un denunciante que reveló el mensaje lo mostró presionando sin éxito a sus colegas para que cumplieran una orden judicial de devolver a Ábrego García a Estados Unidos.

Para el 16 de julio, los abogados de Abrego García solicitaron a la jueza federal de distrito Waverly D. Crenshaw que, una vez más, retrasara su liberación para evitar que el gobierno lo deportara. Los abogados presentaron una moción para una suspensión de 30 días de cualquier orden de liberación, lo que permitiría a Abrego García evaluar sus opciones y determinar si necesita ayuda adicional.

Agosto

El día finalmente llegó, Abrego García fue liberado de una cárcel rural de Tennessee el 22 de agosto.

Se reunió con su familia en Maryland mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico de personas.

Un video publicado por defensores mostró una habitación decorada con serpentinas, flores y carteles. Abrazó a sus seres queridos y les agradeció «por todo».

Jossie Flor Sapunar, de CASA, la organización que brinda asistencia legal a Abrego-García y su familia, dijo a Nick Iannelli de WTOP que el momento fue “agridulce” porque finalmente se reunió con su familia pero aún enfrentaba nuevamente la amenaza de deportación.

“La alegría está aquí, pero es angustioso saber que enfrenta la amenaza de deportación”, dijo. “Desafortunadamente, nada de lo que hemos visto hasta ahora nos da el optimismo duradero de que la reunificación de Kilmar con su familia será permanente”.

Desafortunadamente, Sapunar tenía razón.

A pesar de que Abrego García fue puesto en libertad bajo la custodia de su hermano para su detención domiciliaria, el ICE informó a sus abogados que debía presentarse ante las autoridades migratorias tres días después. Fue detenido por las autoridades migratorias en Baltimore, quienes argumentan que podrían deportarlo a Uganda, país de África Oriental.

Aunque Abrego García no puede ser deportado a El Salvador sin violar la orden del juez, las autoridades han dicho que planean deportarlo a cualquier país que lo acepte.

Antes de ser detenido, Abrego García habló frente a una multitud de simpatizantes, diciendo a través de un traductor: “Prométanme que continuarán orando, continuarán luchando, resistiendo y amando”.

Desde el 25 de agosto, Abrego García se encuentra nuevamente bajo custodia de inmigración.

Sus abogados han solicitado una orden de silencio contra la administración Trump, ordenándoles que dejen de hacer comentarios negativos que, según ellos, podrían poner en peligro un juicio justo.

Después de ser puesto bajo custodia de ICE, los abogados de Abrego García dijeron que está buscando asilo en Estados Unidos.

La jueza del Tribunal de Distrito de Maryland, Paula Xinis, que supervisa una demanda que impugna la detención y deportación de Abrego García, dictaminó que el gobierno no puede expulsarlo de los EE. UU. continentales antes de una audiencia probatoria para la demanda el 6 de octubre.

También ordenó que se le mantuviera a menos de 320 kilómetros de su tribunal en Greenbelt para garantizar que pudiera acceder a sus abogados. Se encuentra recluido en un centro de detención en Farmville, Virginia, al oeste de Richmond, según el sitio web del ICE.