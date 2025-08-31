Nueve personas desplazadas tras incendio que devoró una casa

Cinco adultos y cuatro niños se quedaron sin un lugar donde vivir después de que su casa en Laytonsville, Maryland, fuera destruida por un incendio el viernes.

Nadie resultó herido en el incendio del viernes por la tarde en Churchill Downs Road, por el que se alertaron a más de 60 socorristas al lugar.

Los investigadores dijeron que el incendio en la casa unifamiliar fue accidental y que su origen se remonta a un contenedor de reciclaje ubicado justo afuera del garaje.

Sin embargo, los funcionarios aún no tienen claro cómo empezó exactamente.

El portavoz de Bomberos y Rescate del condado de Montgomery, Pete Piringer, dijo en una publicación en las redes sociales el sábado que los daños por incendio ascendieron a aproximadamente $1 millón, incluidos $100,000 en contenidos.