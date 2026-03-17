Mullin, está a punto de heredar un departamento plagado de desafíos

Si el senador Markwayne Mullin es aprobado como el próximo secretario de Seguridad Nacional , entrará al extenso campus del departamento en Washington, D.C., con mucho trabajo por delante.

La aplicación de las leyes de inmigración se encuentra en una encrucijada . Los estados afectados por desastres y sus legisladores están indignados por la demora en la ayuda federal. Los viajeros, frustrados, se enfrentan a largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos debido a una disputa financiera que se prolonga desde hace un mes en el Congreso.

Mullin sucedería a la controvertida secretaria saliente Kristi Noem , quien asumió el cargo con el respaldo del presidente Donald Trump, pero cuyo estilo de gestión del tercer departamento más grande del gobierno, basado en las redes sociales, contribuyó a su caída .

“Tenemos serios problemas de gestión en el DHS y necesitamos a alguien que dirija el barco”, dijo el senador John Kennedy, republicano por Luisiana, y agregó que le dijo al senador de Oklahoma que es necesaria una auditoría completa del departamento.

Mullin, exluchador de artes marciales mixtas, se ha labrado una reputación de figura combativa en el Senado. Tras 13 años en el Congreso, cuenta con la confianza de sus colegas y se espera que siga las prioridades políticas de la Casa Blanca. Su audiencia de confirmación está programada para el miércoles.

Mullin supervisaría la aplicación de la ley en materia de inmigración.

Uno de los principales retos para Mullin sería asumir la política central del gobierno de las deportaciones masivas, que ha provocado un aumento de las detenciones de inmigrantes, ha generado temor en las comunidades y ha suscitado preocupación sobre las tácticas de detención y aplicación de la ley.

Un año de operativos de gran repercusión dio como resultado un elevado número de arrestos, pero también críticas por la excesiva agresividad de los agentes. La muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes federales provocó llamamientos a la reforma de las agencias de control de inmigración.

La aprobación de la política migratoria de Trump ha disminuido desde el inicio de su segundo mandato , y la mayoría de los estadounidenses opina que Trump ha ido demasiado lejos. El descontento público podría obligar a Mullin a replantearse la forma en que las agencias que supervisaría implementarían la campaña de deportaciones.

Desde que fue nominado, Mullin no ha revelado públicamente su visión para dirigir el departamento y se ha negado a responder preguntas.

Es probable que sea un fiel aliado de Trump en su nuevo cargo. En el Senado, se ha centrado menos en la legislación y más en actuar como portavoz de facto de la Casa Blanca, hablando frecuentemente con el presidente y difundiendo sus mensajes en los pasillos del Capitolio y a puerta cerrada.

Ha sido un firme defensor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de los fondos aprobados por el Congreso el verano pasado que reforzaron enormemente la aplicación de las leyes de inmigración.

Tras el tiroteo en el que murieron ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, respaldó a las fuerzas del orden y culpó a los líderes locales por una retórica que, según él, había «envalentonado» a los manifestantes.

John Sandweg, exdirector interino del ICE durante la administración Obama, dijo que Mullin tendrá que equilibrar las presiones de diferentes actores dentro de la administración sobre cómo llevar a cabo futuras operaciones de control migratorio: si aumentar las deportaciones mediante redadas de arresto o mantener las medidas de control más dirigidas a las personas que han cometido delitos.

“Tendrá que decidir si priorizamos la cantidad o la calidad”, dijo Sandweg. “Y creo que se enfrentará a mucha presión para cumplir también con las cifras”.

El primer desafío para Mullin será la falta de financiación del DHS.

Mullin también se enfrenta a una batalla con los demócratas del Congreso que exigen reformas en el ICE, lo que ha provocado una interrupción de un mes en la financiación del DHS.

Los demócratas del Senado exigen cambios en la aplicación de las leyes de inmigración antes de aprobar más fondos. Esto incluye la prohibición del uso de mascarillas por parte de los agentes de deportación, el fin de las patrullas móviles en busca de inmigrantes y la exigencia de que los agentes utilicen órdenes judiciales firmadas por un juez para entrar en el domicilio de una persona. Los republicanos se han mantenido firmes en su postura contra estas demandas.

A medida que el conflicto se prolonga, miles de empleados del Departamento de Seguridad Nacional se ven obligados a trabajar sin cobrar, incluidos los agentes de seguridad aeroportuaria. En algunos aeropuertos se han formado largas filas en los controles de seguridad, lo que genera preocupación de que los agentes se ausenten por enfermedad, busquen trabajos adicionales para llegar a fin de mes, tengan dificultades para pagar el combustible o incluso dejen sus empleos.

En su nuevo cargo, se espera que Mullin mejore las relaciones con el Congreso, donde los republicanos trataron a Noem con escepticismo. Mantiene una estrecha relación tanto con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), como con el líder de la mayoría del Senado, John Thune (demócrata por Arkansas).

Los republicanos esperan que el cambio de Noem a Mullin sea suficiente para apaciguar las demandas demócratas de financiar el departamento.

“Esto es lo que los demócratas han estado pidiendo a gritos. Querían un cambio y una renovación en el liderazgo, y ahora está sucediendo”, dijo Thune.

Pero los demócratas han insistido en cambios generalizados.

“Personalmente, me cae bien Markwayne, pero no creo que sea una cuestión de quién está al mando, sino una cuestión legal”, dijo el senador Brian Schatz, demócrata de Hawái.

Los estados claman por cambios en la agencia de respuesta ante desastres.

Mullin también heredará una Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) sumida en la agitación y la incertidumbre debido a los intentos de la administración de transferir la responsabilidad de los desastres a los estados y las amenazas de Trump de abolir la agencia .

Bajo la dirección de Noem, el Departamento de Seguridad Nacional impulsó una avalancha de políticas en nombre de ese objetivo, lo que provocó retrasos en la financiación, la dimisión de personal y demandas judiciales sobre la cantidad de autoridad que un secretario de seguridad nacional podía ejercer sobre la FEMA, que aún carece de un administrador permanente.

Noem promulgó una política que le obligaba a aprobar personalmente los gastos superiores a 100 000 dólares, lo que, según los críticos, retrasó miles de millones de dólares destinados a la recuperación tras el desastre. Los responsables estatales de gestión de emergencias esperan una pronta derogación, junto con la liberación de los fondos de subvención para la preparación y la resiliencia, declaró Karen Langdon, portavoz de la Asociación Nacional de Gestión de Emergencias.

Según cifras oficiales consultadas por Associated Press, hasta el viernes todavía había proyectos de recuperación y mitigación por valor de más de 2.200 millones de dólares pendientes de aprobación del DHS.

El Consejo de Revisión de FEMA, designado por Trump y presidido por Noem, lleva meses de retraso en la publicación de un informe de recomendaciones muy esperado, después de que la secretaria saliente tuviera discrepancias con otros miembros del consejo sobre hasta dónde debían llegar las reformas.

La postura de Mullin sobre la FEMA no está del todo clara, pero en el pasado ha expresado escepticismo respecto a la respuesta federal ante desastres.

“No es la FEMA la que va a responder”, dijo a Fox Business poco después del huracán Helene en 2024. “Serán las personas locales las que van a responder, y vamos a tener que luchar con la FEMA para que nos reembolsen los gastos, si es que alguna vez lo hacen”.

En general, los legisladores y los estados apoyan las reformas que agilizarían la ayuda en casos de desastre y aliviarían la carga burocrática, pero los gobiernos estatales y locales necesitan un liderazgo fiable y tiempo para prepararse para los cambios, dijo Sarah Labowitz, investigadora principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

“Lo que queremos ver de ahora en adelante es previsibilidad”, dijo Labowitz. “Hay mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza”.