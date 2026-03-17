Escuelas anuncian más cambios en el calendario escolar de este año

Tras añadir más días lectivos para compensar los días de nieve perdidos anteriormente, las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery anunciaron otro cambio en el calendario escolar.

En una publicación en redes sociales, el sistema escolar de Maryland anunció que el 15 de abril será un día de salida anticipada para los estudiantes. Inicialmente, ese día estaba previsto como un día no lectivo, dedicado exclusivamente a la calificación y planificación por parte de los profesores.

El viernes 20 de marzo seguirá siendo un día sin clases.

Las escuelas del condado de Montgomery añadieron cinco días lectivos al final del curso escolar, convirtiendo el 26 de junio en el último día de clases. Esta medida se tomó para cumplir con el número de días lectivos obligatorios por ley estatal.

El último comunicado de las autoridades escolares se envió antes del lunes, cuando se suspendieron las clases antes de tiempo debido a la previsión de mal tiempo.

El mensaje del sistema escolar a las familias sugiere que estos podrían no ser los últimos cambios en el calendario de este año escolar.

“Probablemente habrá otro mensaje sobre nuestro calendario antes de las vacaciones de primavera”, decía el comunicado, añadiendo que el sistema escolar estaba en contacto con el Departamento de Educación del Estado de Maryland con respecto a su solicitud de exención del requisito estatal de 180 días.

Los padres han criticado la gestión de los planes de contingencia meteorológica del sistema escolar.

Miembros de siete asociaciones de padres, maestros y estudiantes del distrito escolar Richard Montgomery Cluster enviaron una carta a la Junta de Educación y al superintendente Thomas Taylor pidiéndoles que “revisen” el calendario escolar 2026-2027.

“MCPS ha demostrado repetidamente una mala planificación del calendario, en particular en lo que respecta a los cierres por condiciones climáticas previsibles”, decía su carta.

Los miembros de la PTSA pidieron al sistema escolar que incluyera lo que denominaron un «número suficiente» de días de contingencia en el calendario escolar 2026-2027, y solicitaron que no se programaran días de recuperación después del Día de los Caídos (Memorial Day).

“Tanto los administradores como los educadores, los estudiantes y los padres/tutores saben que, entre mediados y finales de junio, se produce muy poco aprendizaje real, si es que se produce alguno”, afirmaron.