Liberan a hombre tras 19 años en prisión por un robo que no cometió

Un hombre que pasó casi dos décadas en prisión por un robo de aproximadamente 550 dólares fue exonerado y puesto en libertad el lunes, después de que los fiscales dijeran que ahora coinciden en que no cometió el delito.

“Me costó 20 años, pero dicen que ya lo corrigieron. Eso es lo que importa. Así que estoy conforme”, dijo Kenneth Windley, de 61 años, al salir de un juzgado de Brooklyn, en libertad por primera vez desde 2007.

Un juez anuló su condena y desestimó el caso por completo, a petición tanto de la fiscalía como de los abogados de Windley. Los fiscales afirmaron que nuevas pruebas, incluidas las confesiones de otros dos hombres condenados por robos similares, respaldaban su alegato de inocencia.

“Este caso es una advertencia sobre cómo las cosas pueden parecer de una manera, pero, sin un análisis cuidadoso, no ser lo que aparentan ser”, dijo el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, demócrata, después de estrechar la mano de Windley a la salida del tribunal.

“Si hubiéramos conocido las pruebas, este caso nunca debería haber ocurrido”, dijo, y añadió que se había disculpado en privado con Windley.

Windley fue arrestado en 2005 tras comprar una estufa para su madre con un giro postal que resultó ser robado.

Dos ladrones se lo robaron a Gerald Ross, de 70 años, después de que este fuera al banco y a la oficina de correos. Según un informe publicado el lunes por la fiscalía, los ladrones lo estrangularon y le quitaron giros postales, dinero en efectivo y una libreta bancaria.

Ross recibía regularmente giros postales para el pago del alquiler y del seguro de vida en esa oficina de correos, lo que les ayudó a él y a las autoridades a seguir el rastro documental tras el robo. El rastro pronto condujo a Windley, quien había dado su nombre, licencia de conducir y dirección al comprar la estufa en una tienda de electrodomésticos.

Desde el principio, Windley afirmó no tener nada que ver con el robo. Dijo que simplemente había comprado un giro postal de 542,77 dólares con descuento a un par de conocidos, quienes insistieron en que era válido, pero que no podían usarlo por motivos burocráticos.

“Fue engañado”, declaró el lunes ante el tribunal David Shanies, uno de los abogados de Windley.

Ross identificó a Windley como uno de los ladrones en una serie de fotografías y luego en una rueda de reconocimiento, ambas seis semanas o más después del robo. Windley testificó en su juicio, relatando al jurado cómo sus conocidos se le acercaron y le vendieron el giro postal. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de robo en 2007. Debido a sus antecedentes penales por delitos graves, fue sentenciado a entre 20 años y cadena perpetua. Sus apelaciones fueron desestimadas.

Al principio, Windley les contó a los fiscales lo que sabía sobre los hombres que le vendieron el giro postal: sus apodos y algunos datos sobre sus nombres legales. Tras su condena, un amigo y unos investigadores privados le ayudaron a esclarecer la identidad de los hombres y a convencerlos de que declararan sobre lo sucedido, según el informe de la fiscalía.

En declaraciones juradas y posteriormente en entrevistas con representantes de la fiscalía, los dos hombres afirmaron haber robado a Ross juntos y que Windley no estuvo involucrado, según el informe. El informe calificó sus confesiones de «convincentes».

No se mencionan sus nombres, sino que se les identifica únicamente como “Sospechoso 1” y “Sospechoso 2”. Según la fiscalía, ambos cumplen condena por otros delitos de robo. Dichas condenas involucraron a víctimas masculinas de 60 años o más, a quienes siguieron hasta sus casas desde bancos y casas de cambio de cheques en Brooklyn entre 2005 y 2006.

Los fiscales concluyeron que si el jurado hubiera conocido la identidad de esos hombres y sus antecedentes penales por robo, es probable que esa información hubiera generado dudas razonables sobre la acusación contra Windley.

No se han presentado nuevos cargos en el caso. El plazo legal para presentar cargos expiró hace años, y Ross falleció.

Windley, que partió el lunes por la tarde para celebrar con su familia, dijo que no guardaba rencor por lo que había vivido.

“Simplemente voy a seguir adelante”, dijo.