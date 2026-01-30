Los demócratas y la Casa Blanca llegan a un acuerdo de gasto que evitaría el cierre del gobierno

Los demócratas y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno y financiar temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional mientras consideran nuevas restricciones para el aumento de las medidas migratorias del presidente Donald Trump. Sin embargo, la aprobación se retrasó la noche del jueves, ya que los líderes se esforzaron por obtener suficiente apoyo para el acuerdo antes de la medianoche del viernes.

Mientras el país se tambalea por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis, la Casa Blanca acordó separar el financiamiento de seguridad nacional de un proyecto de ley de gastos más amplio y financiar al departamento durante dos semanas mientras debaten las demandas demócratas de restricciones a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“Republicanos y demócratas se han unido para financiar la gran mayoría del gobierno hasta septiembre”, a la vez que extienden los fondos actuales para Seguridad Nacional, declaró Trump en una publicación en redes sociales el jueves por la noche. Invitó a los miembros de ambos partidos a emitir un “muy necesario voto bipartidista por el ‘SÍ’”.

Aun así, aún no todos los senadores estaban de acuerdo. Al salir del Capitolio poco antes de la medianoche del jueves, tras horas de negociaciones, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que había «obstáculos en ambos bandos» mientras él y el líder demócrata Chuck Schumer intentaban conseguir apoyo.

“Esperamos que la gente tenga el espíritu necesario para intentar lograrlo mañana”, dijo Thune.

El senador Lindsey Graham, RS.C., declaró el jueves por la noche que era uno de los senadores que se oponían. Aseguró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban siendo tratados injustamente. También se ha opuesto a la propuesta de la Cámara de Representantes que derogaría una nueva ley que otorga a los senadores la facultad de demandar al gobierno por millones de dólares si se accede a sus datos personales o de oficina sin su conocimiento.

Los demócratas habían solicitado la extensión de dos semanas y dicen que están preparados para bloquear el amplio proyecto de ley de gastos si no se cumplen sus demandas, negando a los republicanos los votos que necesitan para aprobarlo y potencialmente desencadenando un cierre.

Conversaciones bipartidistas poco comunes

Las inusuales conversaciones bipartidistas entre Trump y su frecuente adversario, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, se produjeron tras el tiroteo mortal de Alex Pretti, de 37 años, en Minnesota durante el fin de semana y las peticiones de senadores de ambos partidos para una investigación exhaustiva. Schumer lo calificó como «la hora de la verdad».

“El pueblo estadounidense apoya a las fuerzas del orden. Apoya la seguridad fronteriza. No apoya que ICE aterrorice nuestras calles y asesine a ciudadanos estadounidenses”, dijo Schumer.

El impasse ha amenazado con sumir al país en otro cierre, apenas dos meses después de que los demócratas bloquearan un proyecto de ley de gastos por el vencimiento de los subsidios federales a la atención médica. Esta disputa paralizó el gobierno durante 43 días, ya que los republicanos se negaron a negociar.

Ese cierre terminó cuando un pequeño grupo de demócratas moderados se separó para llegar a un acuerdo con los republicanos, pero los demócratas están más unidos esta vez después de los tiroteos fatales de Pretti y Renee Good por parte de agentes federales .

Los demócratas plantean demandas

Los demócratas han presentado varias demandas, pidiendo a la Casa Blanca que “ponga fin a las patrullas itinerantes” en las ciudades y se coordine con las fuerzas del orden locales en los arrestos por inmigración, lo que incluye exigir reglas más estrictas para las órdenes judiciales.

También exigen un código de conducta aplicable para que los agentes rindan cuentas cuando infrinjan las normas. Schumer afirmó que se debería exigir a los agentes que se quiten las mascarillas, lleven cámaras corporales y porten una identificación válida, como es práctica habitual en la mayoría de las fuerzas del orden.

El bloque demócrata está unido en esas “reformas de sentido común” y la carga de aceptarlas recae sobre los republicanos, dijo Schumer.

“En resumen, lo que estamos diciendo es que estos agentes de ICE sin ley deberían seguir las mismas normas que su departamento de policía local”, dijo la senadora demócrata Tina Smith de Minnesota. “Tiene que haber rendición de cuentas”.

Más temprano el jueves, Tom Homan, el zar fronterizo del presidente, declaró durante una conferencia de prensa en Minneapolis que los funcionarios federales de inmigración están desarrollando un plan para reducir el número de agentes en Minnesota, pero esto dependería de la cooperación de las autoridades estatales.

Todavía muy distanciados en materia de políticas

Es probable que las negociaciones futuras para llegar a un acuerdo final sobre el proyecto de ley de Seguridad Nacional sean difíciles.

Los demócratas quieren que cese la agresiva represión migratoria de Trump. «Si la administración Trump se resiste a las reformas, cerraremos la agencia», declaró el senador de Connecticut, Richard Blumenthal.

“Tenemos que tomar una posición”, dijo.

Pero es poco probable que los republicanos acepten todas las demandas de los demócratas.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, dijo que se opone a exigir a los agentes de inmigración que muestren sus rostros, aunque culpó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por decisiones que, según él, están «empañando» la reputación de la agencia.

“Sabes, hay mucha gente cruel por ahí, y te toman una foto de la cara, y lo siguiente que sabes es que tus hijos o tu esposa o tu esposo están siendo amenazados en casa”, dijo Tillis.

El senador Graham de Carolina del Sur afirmó que algunas de las propuestas demócratas «tienen sentido», como una mejor capacitación y las cámaras corporales. Aun así, advirtió a sus colegas del Senado que, si los demócratas intentan modificar el proyecto de ley de financiación, insistiría en un nuevo texto que impida a los gobiernos locales resistirse a las políticas migratorias de la administración Trump.

“Creo que la mejor solución legislativa para nuestro país sería adoptar algunas de estas reformas en ICE y la Patrulla Fronteriza”, publicó Graham en X. Pero dijo que el proyecto de ley también debería acabar con las llamadas políticas de “ciudades santuario”.

Incertidumbre en la Cámara

Al otro lado del Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, declaró el jueves a The Associated Press que se había opuesto vehementemente a la fragmentación del paquete de financiación, pero que, si se fragmenta, tendríamos que aprobarlo lo antes posible. No podemos permitir que el gobierno se paralice.

El jueves por la noche, en el estreno de una película sobre la primera dama Melania Trump en el Kennedy Center, Johnson dijo que podría tener que tomar algunas «decisiones difíciles» sobre cuándo traer la Cámara de Representantes de regreso a Washington para aprobar los proyectos de ley separados por el Senado, si se aprueban.

«Veremos qué hacen», dijo Johnson.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han declarado que no quieren cambios en el proyecto de ley que aprobaron la semana pasada . En una carta dirigida a Trump el martes, el Caucus de Libertad de la Cámara, de carácter conservador, escribió que sus miembros apoyan al presidente republicano y a ICE.

“El paquete no volverá a la Cámara sin fondos para el Departamento de Seguridad Nacional”, escribieron.