Kevin Warsh es el próximo presidente de la Fed

El presidente Donald Trump dijo el viernes que nominará al ex funcionario de la Reserva Federal Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed, una elección que probablemente resultará en cambios drásticos en la poderosa agencia que podrían acercarla a la Casa Blanca y reducir su antigua independencia de la política diaria.

Warsh reemplazaría al actual presidente, Jerome Powell, cuando su mandato expire en mayo. Trump eligió a Powell para dirigir la Reserva Federal en 2017, pero este año lo ha criticado implacablemente por no recortar las tasas de interés con la suficiente rapidez.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no dudo de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor”, publicó Trump en su sitio web Truth Social. “Además, es un personaje central y nunca te decepcionará”.

El nombramiento, que requiere la confirmación del Senado, supone un viaje de regreso para Warsh, de 55 años, quien fue miembro del directorio de la Reserva Federal entre 2006 y 2011. Fue el gobernador más joven de la historia cuando fue designado a los 35 años. Actualmente es miembro de la Institución Hoover, de tendencia derechista, y profesor en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford.

En cierto sentido, Warsh es una opción improbable para el presidente republicano, ya que durante mucho tiempo ha sido un halcón en la jerga de la Fed, o alguien que suele apoyar tasas de interés más altas para controlar la inflación. Trump ha dicho que la tasa clave de la Fed debería ser tan baja como el 1%, muy por debajo de su nivel actual de alrededor del 3,6% , una postura que pocos economistas respaldan.

Durante su mandato como gobernador, Warsh se opuso a algunas de las políticas de tasas de interés bajas que la Reserva Federal implementó durante y después de la Gran Recesión de 2008-2009. En aquel entonces, también expresó con frecuencia su preocupación por la rápida aceleración de la inflación, a pesar de que se mantuvo en niveles mínimos durante muchos años después del fin de la recesión.

Pero más recientemente, sin embargo, en discursos y columnas de opinión , Warsh ha dicho que apoya tasas más bajas.

Controlar la Reserva Federal

El nombramiento de Warsh sería un paso importante para que Trump asuma un mayor control sobre la Reserva Federal, una de las pocas agencias federales independientes que quedan. Si bien todos los presidentes influyen en la política de la Reserva Federal mediante nombramientos, los ataques retóricos de Trump contra el banco central han suscitado inquietudes sobre su estatus como institución independiente .

El anuncio se produce tras una extensa e inusualmente pública búsqueda de información que subrayó la importancia de la decisión para Trump y el posible impacto que podría tener en la economía. El presidente de la Reserva Federal es uno de los funcionarios económicos más poderosos del mundo, encargado de combatir la inflación en Estados Unidos y, al mismo tiempo, promover el máximo empleo. La Fed es también el principal regulador bancario del país.

Las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés influyen, a lo largo del tiempo, en los costos de endeudamiento en toda la economía, incluidas las hipotecas, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito.

Por ahora, Warsh ocuparía un puesto en la junta directiva de la Fed que ocupó temporalmente Stephen Miran, asesor de la Casa Blanca nombrado por Trump en septiembre. Una vez en la junta, Trump podría ascender a Warsh a la presidencia cuando finalice el mandato de Powell en mayo.

Las políticas económicas de Trump

Desde la reelección de Trump, Warsh ha expresado su apoyo a las políticas económicas del presidente, a pesar de tener un historial como republicano más convencional y partidario del libre comercio.

En una columna de enero de 2025 en The Wall Street Journal, Warsh escribió que «las fuertes políticas desregulatorias de la administración Trump, de implementarse, serían desinflacionarias. Los recortes en el gasto público, inspirados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, también reducirían sustancialmente las presiones inflacionarias». Una inflación más baja permitiría a la Reserva Federal implementar los recortes de tasas que desea el presidente.

Desde su primer mandato, Trump ha roto con varias décadas de precedentes según los cuales los presidentes han evitado pedir públicamente recortes de tasas, por respeto al estatus de la Fed como agencia independiente.

Trump también ha buscado ejercer mayor control sobre la Reserva Federal. En agosto, intentó despedir a Lisa Cook , una de los siete gobernadores de la junta directiva de la Reserva Federal, en un esfuerzo por asegurar la mayoría en la junta. Ha nombrado a otros tres miembros, dos de ellos en su primer mandato.

Sin embargo, Cook presentó una demanda para conservar su trabajo , y la Corte Suprema, en una audiencia la semana pasada , pareció inclinada a permitirle conservar su trabajo mientras se resuelve su demanda.

La investigación económica ha demostrado que los bancos centrales independientes tienen un mejor historial de control de la inflación. Funcionarios electos, como Trump, suelen exigir tasas de interés más bajas para impulsar el crecimiento y la contratación, lo que puede impulsar el alza de precios.

Trump había dicho que nombraría a un presidente de la Reserva Federal que recortaría las tasas de interés, lo que, según él, reduciría el costo de endeudamiento de la enorme deuda de 38 billones de dólares del gobierno federal. Trump también quiere tasas más bajas para impulsar las ventas de viviendas , que se han visto frenadas en parte por el aumento de los costos hipotecarios . Sin embargo, la Reserva Federal no fija directamente las tasas de interés a largo plazo para compras como viviendas y automóviles.

Posibles desafíos y resistencias

De ser confirmado por el Senado, Warsh enfrentaría dificultades para reducir significativamente las tasas de interés. El presidente es solo uno de los 19 miembros del comité de fijación de tasas de la Fed, y 12 de ellos votan en cada decisión sobre las tasas. El comité ya está dividido entre quienes se preocupan por la inflación persistente, quienes prefieren mantener las tasas sin cambios, y quienes creen que los recientes repuntes del desempleo indican una economía en crisis que necesita tasas de interés más bajas para impulsar la contratación.

Los mercados financieros también podrían reaccionar. Si la Reserva Federal recorta su tasa a corto plazo de forma demasiado agresiva y se percibe que lo hace por motivos políticos, los inversores de Wall Street podrían vender bonos del Tesoro por temor a un aumento de la inflación. Dichas ventas impulsarían al alza las tasas de interés a largo plazo, incluidas las hipotecarias, y serían contraproducentes para Warsh.

Trump consideró nombrar a Warsh presidente de la Reserva Federal durante su primer mandato, aunque finalmente optó por Powell. El suegro de Warsh es Ronald Lauder, heredero de la fortuna de Estée Lauder y donante y confidente de Trump desde hace mucho tiempo.

¿Quién es Warsh?

Antes de formar parte de la junta directiva de la Reserva Federal en 2006, Warsh fue asesor económico en la administración republicana de George W. Bush y banquero de inversiones en Morgan Stanley.

Warsh colaboró ​​estrechamente con el entonces presidente Ben Bernanke entre 2008 y 2009 durante los esfuerzos del banco central para combatir la crisis financiera y la Gran Recesión. Bernanke escribió posteriormente en sus memorias que Warsh fue «uno de mis asesores y confidentes más cercanos» y añadió que su «conocimiento político y de los mercados, así como sus numerosos contactos en Wall Street, resultarían invaluables».

Sin embargo, Warsh expresó su preocupación en 2008, cuando la economía se hundió en una profunda recesión, de que nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pudieran impulsar la inflación. Sin embargo, incluso después de que la Reserva Federal redujera su tipo a casi cero, la inflación se mantuvo baja.

Y se opuso en las reuniones de 2011 a la decisión de la Reserva Federal de comprar 600.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, en un esfuerzo por reducir las tasas de interés a largo plazo, aunque finalmente votó a favor de la decisión a instancias de Bernanke.

En los últimos meses, Warsh se ha vuelto mucho más crítico con la Fed, pidiendo un “cambio de régimen” y atacando a Powell por involucrarse en temas como el cambio climático y la diversidad, la equidad y la inclusión, que según Warsh están fuera del mandato de la Fed.

Su enfoque más crítico sugiere que si asciende al puesto de presidente, ello supondrá una transición abrupta en la Reserva Federal.

En una entrevista en julio en CNBC, Warsh dijo que la política de la Reserva Federal «hace bastante tiempo que no funciona».

“El banco central que preside hoy es radicalmente diferente al banco central al que me uní en 2006”, añadió. Al permitir que la inflación se disparara en 2021-22, la Fed “cometió el mayor error de política macroeconómica en 45 años, que dividió al país”.