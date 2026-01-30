“Cada llamada es más desafiante”: el jefe de bomberos de DC habla sobre los días de nieve

Puede parecer que el área de DC se paralizó tras la tormenta de nieve del fin de semana. Pero mientras la mayoría de nosotros estuvimos calentitos y cómodos en casa desde que cayó el primer copo de nieve hasta que limpiaron nuestras calles, los hombres y mujeres de los bomberos y servicios médicos de emergencia de DC, junto con otros socorristas, estuvieron en plena acción.

El jefe de bomberos de DC, John Donnelly, dijo algo que cree que sorprenderá a la mayoría: «Durante las tormentas de nieve, todos quieren ir a trabajar. Es una sensación de camaradería… Te unes; de alguna manera, lo soportas con tus compañeros».

Donnelly, quien ha trabajado en el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC desde 1992, dijo que trabajar durante tormentas de nieve es a la vez desafiante y emocionante.

“Cada llamada lleva más tiempo”, dijo Donnelly. “Cada llamada es más difícil”.

Como la mayoría de los residentes, los miembros de bomberos y servicios médicos de emergencia tienen que lidiar con calles que no han sido aradas, incluidos los caminos secundarios a los que es difícil entrar y salir antes de que se despejen.

Donnelly dijo que esperan eso, planifican y trabajan en torno a ello.

Una forma de hacerlo es colocar cadenas en las llantas de los camiones de bomberos y de las ambulancias.

«También son bastante pesados, por lo que cortan la nieve», dijo Donnelly.

Deamonte Green es uno de los ingenieros de DCFD Engine Company 3. El miembro de FEMS desde hace 14 años describió a WTOP cómo es conducir los camiones de bomberos con cadenas en los neumáticos.

«Se siente un poco diferente», dijo Green. «Se pone un poco pedregoso, pero a veces, manejamos las cadenas a cierta velocidad de forma segura».

DC Fire and EMS también cuenta con equipos especializados, como grúas grandes, quitanieves y camionetas.

También tenemos ambulancias todoterreno muy pequeñas, tipo UTV, con calefacción y aire acondicionado, que usamos durante los eventos especiales de verano. En invierno, las usamos durante las tormentas de nieve. Se desplazan mejor sobre la nieve, dijo Donnelly.

Donnelly dijo que los camiones de bomberos no suelen quedarse atascados en la nieve.

“Creo que una de las mejores cosas de ser miembro del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC es que te conectas con tu comunidad”, dijo Donnelly. “Te aprendes las calles. Sabes dónde están todos los hidrantes, conoces los diferentes edificios y cómo entrar y salir de ellos”.

La parte más desafiante de su trabajo cuando se trata de nieve y hielo, según Donnelly, son los rescates con escaleras.

«Llevan entre 27 y 36 kilos de equipo. En el hielo, eso puede ser peligroso», dijo Donnelly.

El teniente Patrick Adams, de la Compañía de Motores DC 3, dijo que cuando el equipo se moja y comienza a congelarse, se vuelve más rígido y hace que caminar sobre nieve hasta las rodillas sea aún más difícil.

“Normalmente, nos gusta hacerlo todo rápido y seguimos intentándolo, pero en ese momento, las cosas tienen que ir más despacio por la seguridad de nuestros miembros”, dijo Adams. “Si uno de nosotros se cae, afecta al equipo y a la misión”.

Adams dijo que para minimizar el riesgo al subir escaleras en el hielo y la nieve, siempre mantienen tres puntos de contacto en la escalera, es decir, dos pies y una mano o dos manos y un pie en la escalera mientras suben.

Donnelly dijo que había dos cosas que todos podíamos hacer para ayudar a DC Fire y EMS a ayudarnos.

“Uno, paleen las aceras. Dos, si tienen una boca de riego frente a su casa, sáquenla. Eso nos ayudará a encontrarla cuando la necesitemos, con toda esta nieve”, dijo Donnelly.