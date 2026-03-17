Una campaña busca convertir el cuidado infantil en un tema prioritario en las elecciones de mitad de mandato

Un grupo de defensa que busca ampliar el apoyo al cuidado de niños y ancianos planea gastar 50 millones de dólares para respaldar a los demócratas en las elecciones al Congreso, vinculando los costos del cuidado con el debate nacional sobre la asequibilidad .

La Campaña por una Economía Familiarmente Favorable, creada hace una década, busca visibilizar los problemas de los cuidadores en las elecciones. Este anuncio se produce en un momento en que el costo del cuidado infantil sigue aumentando y las listas de espera para los subsidios federales para el cuidado infantil , que apoyan a las familias trabajadoras en situación de pobreza, continúan creciendo.

Sondra Goldschein, directora ejecutiva de la campaña y de su comité de acción política, afirmó que el cuidado infantil y el cuidado de personas mayores son cruciales para abordar el tema de la asequibilidad, especialmente porque los costos del cuidado infantil superan lo que las familias pagan por la vivienda. A esto se suma la presión que recae sobre la «generación sándwich», compuesta por personas de mediana edad que cuidan simultáneamente a sus hijos y a sus padres.

“Cuando el cuidado de los niños puede costar más que el alquiler o la hipoteca, o cuando hay que sacrificar un sueldo para poder cuidar de un ser querido”, eso puede influir en el voto de la gente, afirmó Goldschein. “En cada ciclo electoral, vemos que los candidatos lo reconocen cada vez más”.

Espera que el mensaje cale hondo, ya que las familias se enfrentan a una serie de costes crecientes, incluidos los elevados precios de la gasolina provocados por una guerra en Oriente Medio que es impopular entre muchos votantes .

La campaña planea brindar un amplio apoyo a los demócratas en las elecciones al Senado de Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Maine y Ohio, así como en las elecciones a la Cámara de Representantes de Iowa y Pensilvania. También tiene previsto enviar voluntarios para hablar con los votantes sobre el tema del cuidado de personas dependientes.

El Comité Nacional Republicano del Congreso no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Los republicanos han comenzado a considerar el cuidado infantil como un tema crucial para el crecimiento de la fuerza laboral, pero sus propuestas tienden a ser menos drásticas que las de los demócratas. El año pasado, a través de la Ley «One Big Beautiful» del presidente Donald Trump, los republicanos lograron que aproximadamente 4 millones de familias más fueran elegibles para un crédito fiscal por cuidado infantil . La ley también aumentó la ayuda para el cuidado infantil de las familias militares y los créditos fiscales para los empleadores que brindan servicios de cuidado infantil a sus trabajadores.

Antes de 2020, muchos candidatos rara vez hablaban sobre el cuidado infantil. Pero la pandemia puso de manifiesto la precariedad y la necesidad de este sector . Las guarderías y centros preescolares se vieron obligados a permanecer abiertos para que los padres que trabajaban en sectores esenciales, como el sanitario, pudieran volver a sus empleos.

En 2021, el entonces presidente Joe Biden logró convencer al Congreso de aprobar 39 mil millones de dólares en ayuda para el cuidado infantil, lo que permitió a los estados brindar apoyo a más familias y subsidiar los salarios de los trabajadores de guarderías. Ese mismo año, Biden intentó crear un programa nacional universal de preescolar y ampliar considerablemente los subsidios para el cuidado infantil, de modo que ninguna familia pagara más del 7% de sus ingresos por este servicio. Sin embargo, la propuesta fracasó por un estrecho margen en el Congreso. Desde entonces, la ayuda por la pandemia se ha agotado y las familias están sufriendo las consecuencias del aumento de los costos.

Ahora, varios candidatos han centrado sus campañas en la accesibilidad económica del cuidado infantil. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista demócrata que ganó las elecciones tras prometer que la ciudad sería más asequible para la clase media, basó su campaña en la provisión de cuidado infantil universal . La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, ganaron las elecciones tras comprometerse a ampliar los subsidios para el cuidado infantil.

En este ciclo electoral, los candidatos se presentan con la promesa de brindar cuidado infantil universal. Entre ellos se encuentran las demócratas Janeese Lewis George, candidata a la alcaldía de Washington, D.C., y Francesca Hong, candidata a gobernadora de Iowa. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien busca la reelección este año, se ha comprometido a apoyar las ambiciones de Mamdani y, eventualmente, a extender el cuidado infantil universal a todo el estado.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa los programas federales de cuidado infantil, respondieron a las solicitudes de comentarios. En su campaña de 2024, durante un discurso ante el Club Económico de Nueva York, Trump afirmó que el aumento de los aranceles a los productos extranjeros solucionaría el costo del cuidado infantil. Hasta el momento, ese plan no se ha materializado.

Durante el mandato actual de Trump, la administración se ha centrado principalmente en la lucha contra el fraude, después de que un vídeo viral denunciara que guarderías gestionadas por somalíes en Minneapolis estaban facturando al gobierno por niños a los que no cuidaban.

Si bien se han presentado cargos por fraude en los subsidios para el cuidado infantil, las afirmaciones principales del video de Minneapolis fueron desmentidas por los inspectores estatales. No obstante, la administración Trump intentó congelar los fondos para el cuidado infantil en Minnesota y otros cinco estados gobernados por demócratas hasta que un tribunal ordenó su liberación.