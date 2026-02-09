Las mascarillas emergen como símbolo de la represión de Trump contra ICE y un punto de conflicto en el Congreso

Más allá de las ventanas de autos rotas , las personas atropelladas en las calles de la ciudad —o incluso un niño pequeño con una gorra de nieve con orejas de conejo detenida— las imágenes de agentes federales enmascarados se han convertido en un punto álgido en las operaciones de control de inmigración del gobierno de Trump.

En la historia reciente de Estados Unidos, ninguna operación policial estadounidense había ocultado de forma tan sistemática a sus miles de agentes del público, una medida que el Departamento de Seguridad Nacional considera importante para proteger a los empleados del acoso en línea. Sin embargo, los expertos advierten que el uso de mascarillas tiene otro propósito: incitar el miedo en las comunidades y amenaza con quebrantar las normas, la rendición de cuentas y la confianza entre la policía y la ciudadanía.

La cuestión de si prohibir las mascarillas o permitir que sigan usándose se ha convertido en central en el debate en el Congreso sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional antes de la fecha límite de medianoche del viernes , cuando se enfrenta a un cierre parcial de la agencia.

“Los humanos leemos las caras de los demás: así es como nos comunicamos”, dijo Justin Smith, ex sheriff de Colorado y actual director ejecutivo y CEO de la Asociación Nacional de Sheriffs.

“Cuando hay varios agentes federales involucrados en estas operaciones y no se les puede identificar, no se les puede ver la cara, la gente suele sentirse incómoda”, dijo. “Eso plantea algunas preguntas”.

Lo que comenzó como una imagen impactante la primavera pasada, cuando agentes vestidos de civil se pusieron las mascarillas y rodearon y detuvieron a una estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts cerca de su casa en Massachusetts, se ha convertido en escenas familiares en Los Ángeles , Chicago y otras ciudades. La muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración durante las manifestaciones contra las redadas del ICE en Minneapolis desató una protesta pública generalizada e impulsó a los legisladores a responder.

“Cámaras encendidas, máscaras fuera” se ha convertido en un grito de guerra entre los demócratas, quienes también insisten en que los oficiales usen cámaras corporales como una forma de proporcionar una mayor responsabilidad y supervisión de las operaciones.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas en el Capitolio que desenmascarar a los agentes federales es una “línea roja dura” en las negociaciones que se avecinan.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirma en su sitio web que sus agentes «usan mascarillas para evitar la divulgación de información personal, lo cual puede (y ha) ponerlos en riesgo a ellos y a sus familias. Todos los agentes del ICE portan placas y credenciales y se identificarán cuando sea necesario por razones de seguridad pública o necesidad legal».

Impulsado por los fondos del ambicioso proyecto de ley de recortes fiscales de Trump , que invirtió unos 170 mil millones de dólares en Seguridad Nacional, el ICE se ha convertido en una de las mayores agencias de seguridad del país. El año pasado, anunció que había más que duplicado sus efectivos, hasta alcanzar los 22,000, gracias a la rápida contratación y a bonos por contratación de 50,000 dólares . Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

La mayoría de los republicanos dicen que el clima político actual deja a los oficiales de inmigración, muchos de ellos nuevos en el trabajo, expuestos si sus rostros e identidades se hacen públicos.

El senador Thom Tillis, RN.C. , dijo que simplemente no puede estar de acuerdo con la demanda de los demócratas de que los oficiales se quiten las máscaras.

“Sabes, hay mucha gente cruel por ahí, y te toman una foto, y de repente, tus hijos, tu esposa o tu esposo están siendo amenazados en casa”, dijo. “Esa es la realidad del mundo en el que vivimos”.

ICE se distingue por sus mascarillas

Al parecer, ninguna otra agencia policial del país utiliza el uso de mascarillas de forma generalizada y regular. En cambio, se utilizan durante operaciones especiales, en particular en trabajos encubiertos, o en ocasiones durante grandes concentraciones o protestas, así como cuando hay mal tiempo o se presentan problemas de salud individual.

Los expertos dijeron que tal vez sólo durante las redadas del Ku Klux Klan o en el Viejo Oeste el uso de máscaras fue una herramienta más ampliamente utilizada.

«Esto no tiene precedentes en la historia moderna de Estados Unidos», dijo Naureen Shah de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Washington.

Ella dijo que la idea de patrullas enmascaradas en las calles de la ciudad buscando inmigrantes puede dejar a las personas asustadas y confundidas sobre con quién se están encontrando, lo que, sugirió, es parte del objetivo.

«Creo que está calculado para aterrorizar a la gente», dijo. «No creo que nadie piense visceralmente: ‘Bueno, esto es algo que queremos que se convierta en algo permanente en nuestras calles'».

Hacia el final del primer gobierno de Trump, el Congreso intentó tomar medidas drásticas tras la aparición de agentes federales enmascarados en 2020 para sofocar las protestas en Portland y otras ciudades. Una disposición que exigía a los agentes identificarse claramente se incluyó en un proyecto de ley de autorización de defensa masivo que Trump convirtió en ley.

El año pasado, California se convirtió en el primer estado del país en prohibir que la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, se cubran el rostro. El Departamento de Justicia de la administración Trump presentó una demanda , alegando que las políticas estatales «crean riesgo» para los agentes.

La policía busca un punto medio, los defensores dicen que desenmascarar no es suficiente

Smith, de la asociación de sheriffs, dijo que no hay una respuesta fácil al debate actual sobre el uso de mascarillas.

Sugirió que tal vez se podría llegar a un punto medio: uno que permitiera a los oficiales usar máscaras, pero también requeriría que su placa u otros números de identificación se exhibieran de manera prominente.

Los defensores dijeron que si bien desenmascarar a los agentes federales sería un paso importante, otras restricciones a las operaciones de control de inmigración podrían serlo aún más.

Están presionando al Congreso para que limite la capacidad de los oficiales de ICE de basarse en órdenes administrativas en operaciones de inmigración, particularmente para ingresar a los hogares de las personas, insistiendo en que tales acciones deberían requerir el uso de órdenes judiciales, con la aprobación de los tribunales.

También existe un esfuerzo para terminar con las patrullas itinerantes, la capacidad de los oficiales de inmigración de usar la raza, el idioma o la ubicación laboral de una persona para cuestionar su estatus legal, a veces llamadas «paradas Kavanaugh» después de la opinión concurrente del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh a una decisión de la Corte Suprema el verano pasado.

Greg Chen, director senior de asuntos gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que debido a que el Congreso le dio al Departamento de Seguridad Nacional un financiamiento tan sólido en el proyecto de ley de recortes de impuestos, «es por eso que las reformas políticas son tan importantes en este momento para poner a la agencia bajo control».

La representante Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, quien regresó recientemente de Minnesota, dijo que el peso de la operación de control migratorio enmascarado se puede sentir de maneras que afectan a todos, independientemente del estatus migratorio de cada persona.

“Hay una fuerte presencia de vigilancia e intimidación”, dijo. “Nadie está exento”.