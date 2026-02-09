Las autoridades niegan que se busque un fin rápido a las solicitudes de asilo de la familia de un niño de 5 años

Las autoridades federales negaron que estén intentando acelerar el cierre de las solicitudes de asilo de la familia de un niño de cinco años que fue detenido junto a su padre durante la ofensiva migratoria que ha sacudido el área de Minneapolis.

Las imágenes de Liam Conejo Ramos con un sombrero de conejito y una mochila de Spider-Man rodeado de oficiales de inmigración provocaron indignación por la represión .

Danielle Molliver, abogada del niño y su padre, dijo al New York Times que el gobierno estaba intentando acelerar los procedimientos de deportación, calificando las acciones de «extraordinarias» y posiblemente «de represalia».

El gobierno lo negó.

“Estos son procedimientos de deportación regulares. No se trata de una deportación acelerada”, declaró Tricia McLaughlin, funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, y añadió que “no hay represalias por aplicar las leyes de inmigración del país”.

Molliver dijo al Times que un juez de inmigración, durante una audiencia a puertas cerradas el viernes, le dio tiempo adicional para argumentar el caso de la familia.

El niño y su padre, Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Fueron llevados a un centro de detención en Dilley, Texas.

Fueron liberados por orden judicial y regresaron a Minnesota el 1 de febrero.

Vecinos y funcionarios escolares han acusado a los agentes federales de inmigración de usar al niño en edad preescolar como cebo , diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre saliera. El DHS ha calificado esa descripción de los hechos como una «mentira abyecta». Afirma que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en la entrada de su casa.

El gobierno dijo que el padre del niño ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde Ecuador en diciembre de 2024. El abogado de la familia dijo que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en Estados Unidos.