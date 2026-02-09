Comienzan los alegatos en el histórico juicio por adicción a las redes sociales en Los Ángeles

Las empresas de redes sociales más grandes del mundo enfrentan varios juicios históricos este año que buscan responsabilizarlas por los daños causados ​​a los niños que usan sus plataformas. Los alegatos iniciales del primero, en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, comienzan esta semana.

Meta, la empresa matriz de Instagram, y YouTube, de Google, se enfrentarán a acusaciones de que sus plataformas generan adicción y perjudican deliberadamente a los niños. TikTok y Snap, originalmente mencionados en la demanda, llegaron a un acuerdo por sumas no reveladas .

“Este fue solo el primer caso: hay cientos de padres y distritos escolares en los juicios por adicción a las redes sociales que comienzan hoy y, lamentablemente, cada día surgen nuevas familias que denuncian y llevan a las grandes tecnológicas a los tribunales por sus productos deliberadamente dañinos”, dijo Sacha Haworth, director ejecutivo del Tech Oversight Project, una organización sin fines de lucro.

En el centro del caso se encuentra una joven de 19 años, identificada únicamente por las iniciales «KGM», cuyo caso podría determinar el desenlace de miles de demandas similares contra empresas de redes sociales. Ella y otros dos demandantes han sido seleccionados para juicios de referencia, esencialmente casos de prueba para que ambas partes vean cómo se desarrollan sus argumentos ante un jurado y qué indemnización, si la hubiera, podría concederse, según Clay Calvert, investigador principal no residente de estudios de política tecnológica en el American Enterprise Institute.

Es la primera vez que las empresas defenderán su caso ante un jurado, y el resultado podría tener efectos profundos en sus negocios y en cómo manejarán el uso que los niños hacen de sus plataformas.

KGM afirma que su uso de las redes sociales desde temprana edad la convirtió en adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas. Cabe destacar que la demanda alega que esto se debió a decisiones de diseño deliberadas por parte de empresas que buscaban hacer sus plataformas más adictivas para los niños con el fin de aumentar sus ganancias. Este argumento, de prosperar, podría eludir la protección de la Primera Enmienda y la Sección 230 , que protege a las empresas tecnológicas de la responsabilidad por el material publicado en sus plataformas.

“Inspirándose en gran medida en las técnicas conductuales y neurobiológicas utilizadas por las máquinas tragamonedas y explotadas por la industria tabacalera, los demandados incorporaron deliberadamente en sus productos una serie de características de diseño destinadas a maximizar la participación de los jóvenes para impulsar los ingresos por publicidad”, dice la demanda.

Se espera que ejecutivos, incluido el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, testifiquen en el juicio, que durará de seis a ocho semanas. Los expertos han encontrado similitudes con los juicios contra las grandes tabacaleras que culminaron en un acuerdo de 1998 que obligaba a las tabacaleras a pagar miles de millones de dólares en gastos de atención médica y a restringir la publicidad dirigida a menores.

“Los demandantes no son simplemente el daño colateral de los productos de los demandados”, afirma la demanda. “Son las víctimas directas de las decisiones intencionales de diseño de los productos tomadas por cada demandado. Son los objetivos previstos de las características dañinas que los llevaron a bucles de retroalimentación autodestructivos”.

Las empresas tecnológicas refutan las afirmaciones de que sus productos dañan deliberadamente a los niños, citando una serie de medidas de seguridad que han añadido a lo largo de los años y argumentando que no son responsables del contenido publicado en sus sitios por terceros.

“Recientemente, varias demandas han intentado culpar directamente a las empresas de redes sociales de los problemas de salud mental de los adolescentes”, declaró Meta en una publicación reciente de su blog. “Pero esto simplifica excesivamente un problema grave. Médicos e investigadores concluyen que la salud mental es un problema profundamente complejo y multifacético, y las tendencias sobre el bienestar de los adolescentes no son claras ni universales. Reducir los desafíos que enfrentan los adolescentes a un solo factor ignora la investigación científica y los numerosos factores estresantes que afectan a los jóvenes hoy en día, como la presión académica, la seguridad escolar, los desafíos socioeconómicos y el abuso de sustancias”.

Un portavoz de Meta dijo en una declaración reciente que la compañía está firmemente en desacuerdo con las acusaciones descritas en la demanda y que «confía en que la evidencia demostrará nuestro compromiso de larga data de apoyar a los jóvenes».

José Castañeda, portavoz de Google, afirmó que las acusaciones contra YouTube son «simplemente falsas». En un comunicado, afirmó: «Ofrecer a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo».

Este caso será el primero de una serie de casos que se iniciarán este año y que buscan responsabilizar a las empresas de redes sociales por perjudicar el bienestar mental de los niños. Un juicio federal de referencia, que comenzará en junio en Oakland, California, será el primero en representar a los distritos escolares que han demandado a las plataformas de redes sociales por daños a los niños.

Además, más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta, alegando que perjudica a los jóvenes y contribuye a la crisis de salud mental juvenil al diseñar deliberadamente funciones en Instagram y Facebook que generan adicción en los niños a sus plataformas. La mayoría de los casos se presentaron en tribunales federales, pero algunos demandaron en sus respectivos estados.

TikTok también enfrenta demandas similares en más de una docena de estados.

Mientras tanto, en Nuevo México, el lunes comienzan los alegatos iniciales del juicio por las acusaciones de que Meta y sus plataformas de redes sociales no han protegido a los jóvenes usuarios de la explotación sexual, tras una investigación encubierta en línea. A finales de 2023, el fiscal general Raúl Torrez demandó a Meta y a Zuckerberg, quien posteriormente fue excluido de la demanda.

Los fiscales han dicho que Nuevo México no busca responsabilizar a Meta por su contenido, sino más bien por su papel en difundir ese contenido a través de algoritmos complejos que proliferan material que puede ser dañino, y afirmaron que descubrieron documentos internos en los que los empleados de Meta estiman que alrededor de 100.000 niños cada día son objeto de acoso sexual en las plataformas de la empresa.

Meta niega los cargos civiles y acusa a Torrez de seleccionar cuidadosamente documentos y presentar argumentos sensacionalistas. La compañía afirma haber consultado con padres y autoridades para implementar protecciones integradas en las cuentas de redes sociales, junto con configuraciones y herramientas para padres.