Lo que debe saber sobre los planes de pago y cobros de préstamos estudiantiles

Han sido tiempos confusos para quienes tienen préstamos estudiantiles. Las cobranzas se reanudaron, pero luego se suspendieron. Al mismo tiempo, los prestatarios tuvieron que mantenerse al tanto de los cambios en los principales planes de condonación.

El año pasado, el controvertido plan SAVE, presentado por la administración Biden, culminó con un acuerdo de conciliación. El «Gran Proyecto de Ley» del presidente Donald Trump introdujo nuevos límites de crédito para graduados y planteó desafíos al programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público. Si bien varios cambios para los prestatarios de préstamos estudiantiles entrarán en vigor este verano, otras cuestiones clave siguen sin resolverse.

Según el Departamento de Educación, más de 5 millones de estadounidenses se encontraban en mora con sus préstamos estudiantiles federales en septiembre. Millones de personas están atrasadas en el pago de sus préstamos y corren el riesgo de incumplir este año.

Los prestatarios “realmente tienen dificultades para pagar sus préstamos y luego escuchar que la administración los está haciendo más caros y quitando algunas de las herramientas y recursos que ayudan a las personas a pagar sus préstamos es realmente, genera pánico”, dijo Winston Berkman-Breen, director legal de Protect Borrowers.

El mes pasado, el Departamento de Educación anunció que retrasaría los cobros involuntarios de los prestatarios de préstamos estudiantiles en mora hasta que el departamento finalice sus nuevos planes de pago. La fecha para esto aún no está clara.

Si usted es prestatario de un préstamo estudiantil, aquí hay algunas cosas clave que debe saber:

Si usted estaba inscrito en el plan SAVE

El plan SAVE fue un plan de pago con algunas de las condiciones más flexibles de la historia. Poco después de su lanzamiento, fue impugnado en los tribunales, dejando a millones de prestatarios de préstamos estudiantiles en una situación incierta. En diciembre pasado, el Departamento de Educación anunció un acuerdo para poner fin al plan SAVE. Aún queda por determinar qué les deparará el futuro a los prestatarios inscritos en este plan de pago.

“Siete millones y medio de prestatarios que actualmente están inscritos en SAVE necesitan ser trasladados a otro plan”, dijo Berkman-Breen.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Educación dice que no inscribirá a nuevos prestatarios, rechazará las solicitudes pendientes y trasladará a todos los prestatarios actuales de SAVE a otros planes de pago.

Se espera que el Departamento de Educación desarrolle un plan para que los prestatarios hagan la transición del plan SAVE, aunque los prestatarios deben ser proactivos a la hora de inscribirse en otros planes de pago, dijo Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet.

Si está buscando inscribirse en un plan de pago basado en los ingresos

Los prestatarios pueden solicitar los siguientes planes basados ​​en los ingresos : el plan de pago basado en los ingresos, el plan de pago según sus ingresos y el plan de pago contingente a los ingresos.

“Todos tienen criterios similares y funcionan de forma similar. El pago se establece como un porcentaje de tus ingresos, no de tu deuda, por lo que suele ser un pago menor”, ​​dijo Berkman-Breen.

El monto del pago en los planes de pago basados ​​en los ingresos es un porcentaje de sus ingresos discrecionales y varía según el plan. Dado que muchas personas buscan cambiar de plan, algunas solicitudes para planes de pago basados ​​en los ingresos podrían tardar más en procesarse, señaló Jill Desjean, directora de análisis de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes.

Puede averiguar qué plan de pago podría funcionar mejor para usted iniciando sesión en el simulador de préstamos del Departamento de Educación .

Si está trabajando para obtener la condonación de su préstamo de servicio público

Aún no hay cambios en el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público . El año pasado, la administración Trump anunció planes para cambiar los requisitos de elegibilidad de las organizaciones sin fines de lucro participantes.

La política busca descalificar a los trabajadores de organizaciones sin fines de lucro si se considera que su trabajo tiene un «propósito ilegal sustancial». La administración Trump afirmó que es necesario bloquear el acceso del dinero de los contribuyentes a los infractores de la ley, mientras que los críticos afirman que convierte el programa en una herramienta de represalia política.

La propuesta establece que las actividades ilegales incluyen el tráfico o la «castración química» de menores, la inmigración ilegal y el apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida podría excluir a algunos maestros, médicos y otros empleados públicos de la condonación de préstamos federales.

“Esto es algo que obviamente es muy estresante, muy angustioso para mucha gente, pero dado que no sabemos exactamente cómo se va a aplicar esto, cómo se van a definir estos términos, realmente no es algo que se pueda intentar planificar con anticipación por ahora”, dijo Wood.

Si bien esta política está siendo impugnada por 20 estados demócratas, se espera que entre en vigor en julio. Mientras tanto, Wood recomienda que los prestatarios inscritos en el programa PSLF sigan realizando sus pagos.

Si sus préstamos estudiantiles están en mora

Los cobros involuntarios de préstamos estudiantiles federales permanecerán suspendidos. La administración Trump anunció a principios de este mes que retrasará los planes de retener el pago a los prestatarios de préstamos estudiantiles que incumplan con sus pagos.

Los prestatarios de préstamos federales para estudiantes pueden sufrir embargos de salario y retención de sus reembolsos de impuestos federales si incumplen sus pagos. Se considera que un prestatario está en mora cuando acumula al menos 270 días de atraso en los pagos.

Si sus préstamos estudiantiles están en mora, puede comunicarse con el acreedor de sus préstamos para solicitar un programa de rehabilitación de préstamos.

«Básicamente, te ofrecen un plan de pago donde haces un pago reducido», dijo Woods. «Después de cinco pagos exitosos de ese plan de rehabilitación, el embargo de salario cesará».

Si estás planeando asistir a la escuela de posgrado

La » Gran y Hermosa Ley » de Trump ha modificado el monto que los estudiantes de posgrado pueden solicitar de los préstamos federales para estudiantes. Anteriormente, los estudiantes de posgrado podían solicitar préstamos hasta el costo de su título; las nuevas normas limitan el monto dependiendo de si el título se considera un programa de posgrado o profesional.

Wood dijo que si usted comienza un nuevo programa y solicita un préstamo después del 1 de julio, estará sujeto a los nuevos límites de préstamo.

Según el nuevo plan, los estudiantes de programas profesionales podrían solicitar préstamos de hasta $50,000 al año y hasta $200,000 en total. Otros estudiantes de posgrado, como los de enfermería y fisioterapia, tendrían un límite de $20,500 al año y hasta $100,000 en total.

El Departamento de Educación está definiendo los siguientes campos como programas profesionales: farmacia, odontología, medicina veterinaria, quiropráctica, derecho, medicina, optometría, medicina osteopática, podiatría y teología.

Si desea consolidar su préstamo

La solicitud en línea para la consolidación de préstamos está disponible en studentaid.gov/loan-consolidation . Si tiene varios préstamos federales para estudiantes, puede combinarlos en uno solo con una tasa de interés fija y un solo pago mensual.

El proceso de consolidación suele tardar unos 60 días. Solo puede consolidar sus préstamos una vez.