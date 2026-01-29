Dictaminan que tocar el teléfono al volante no es suficiente para detener un vehículo.

Una Corte Suprema dividida de Maryland dictaminó el martes que la policía no puede detener a los conductores que simplemente tocan sus teléfonos celulares mientras están al volante, acciones que podrían estar permitidas bajo las leyes de conducción distraída del estado.

“Está claro que no todos los conductores observados manipulando, o incluso tocando, o presionando la pantalla de un teléfono celular mientras conducen pueden ser razonablemente sospechosos de violar la ley”, escribió la jueza Shirley M. Watts para la mayoría en el fallo de 4-3 .

Las leyes de Maryland contra la conducción distraída prohíben escribir, enviar o leer mensajes de texto al volante, pero sí permiten el uso del GPS, llamar al 911 y otras excepciones. Siempre que exista una posible explicación legal, escribió Watts, la policía no tiene automáticamente motivos para detener una infracción de tránsito.

Pero el juez Steven B. Gould, en un voto disidente al que se sumaron los jueces Jonathan Biran y Angela M. Eaves, dijo que el fallo de la mayoría tendría consecuencias prácticas “significativas”.

“Según el análisis de la Mayoría, un oficial que presencia a un conductor cometer lo que podría ser un delito penal, como escribir un mensaje de texto a un amigo, no puede realizar una detención investigativa porque el oficial no puede descartar que el conductor estuviera presionando la pantalla para finalizar una llamada o ingresar una dirección GPS”, escribió Gould.

La sospecha razonable de que los oficiales necesitan detener a un sospechoso “tolera la ambigüedad” y permite la detención para que la policía pueda determinar si la acción es ilegal o inocua.

“Como resultado, las leyes de Maryland sobre conducción distraída se han vuelto en gran medida inaplicables antes de que ocurra una tragedia, una consecuencia no exigida por la Cuarta Enmienda y en desacuerdo con el criterio político que motivó la decisión de la Asamblea General de promulgar estas leyes en primer lugar”.

La decisión se deriva de una parada de tráfico de 2023 a Michael Eugene Stone por parte de dos agentes de policía de Hagerstown que dijeron que observaron a Stone «manipular» un teléfono celular adherido al tablero o parabrisas de su vehículo después de ver que la pantalla de su teléfono se iluminaba.

Tras la detención, los agentes encontraron fentanilo en Stone, lo que condujo a su arresto y a la imputación de tres cargos de posesión ilegal de fentanilo. Stone no fue acusado de conducir distraído.

En el juicio, Stone intentó suprimir la evidencia del vehículo, alegando que el registro (su abogado dijo en el tribunal que Stone fue «efectivamente registrado al desnudo al costado de la carretera») fue inapropiado.

La moción de Stone fue rechazada por el juez del circuito, quien dijo que si bien ninguno de los oficiales afirmó que Stone estaba enviando mensajes de texto o llamando mientras conducía, el simple acto de tocar un teléfono justificaba una sospecha razonable.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Maryland revocó ese fallo en octubre, concluyendo que las acciones de Stone no demostraban intrínsecamente una intención criminal. Determinaron que los agentes no distinguieron si estaba enviando mensajes de texto o si parecía distraído.

“El testimonio de los oficiales que describieron por qué creían que [Stone] estaba violando las leyes de tránsito [fue] limitado: ‘Parecía como si estuviera escribiendo un mensaje’ y ‘Lo vi presionando la pantalla mientras conducía’”, según la decisión del Tribunal de Apelaciones.

El Tribunal Supremo coincidió el martes. Watts escribió que las pruebas deben ir más allá de la declaración de sospecha razonable de un agente de policía; los hechos del caso también deben ser «fuera de lo común» y «descartar una proporción sustancial de viajeros inocentes», escribió.

En el caso de Stone, argumentó Watts, un acto singular de tocar un teléfono celular es lo suficientemente ambiguo como para que no se pueda aplicar una sospecha razonable.

“Cuando un oficial de policía observa a un conductor manipulando, tocando o presionando la pantalla de un teléfono, sin información adicional, un oficial razonable y prudente no estaría justificado en realizar una parada para investigar una violación de las leyes de tránsito que rigen el uso de un teléfono móvil mientras se conduce”, escribió Watts.

Gould dijo que la decisión de la mayoría “exige demasiado de los oficiales” antes de realizar una parada.

“Al exigir a los oficiales que descarten las excepciones a la prohibición antes de realizar una detención, la decisión de la mayoría neutraliza efectivamente los estatutos de conducción distraída de Maryland como herramienta para prevenir accidentes automovilísticos trágicos”, escribió Gould.

La oficina del Fiscal General de Maryland, a través de un portavoz, se negó a hacer comentarios sobre el fallo del miércoles.

Pero Douglas Nivens II, el defensor público que representó a Stone, elogió el fallo de la Corte Suprema y dijo que los oficiales que realizan detenciones bajo sospecha razonable deben «articular hechos específicos».

“Esta opinión también sigue un precedente de larga data a nivel federal y de Maryland que establece que la conducta que exhibe un gran número de conductores no puede ser motivo de una sospecha razonable y articulada”, dijo Nivens en un comunicado.

“Esperamos que esta opinión concluya el caso del Sr. Stone para que pueda vivir en paz sin temor a volver a ser encarcelado”, escribió.