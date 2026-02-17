La hija adolescente de un hombre detenido en un caso de inmigración muere de un cáncer poco común

Una adolescente de Chicago que habló a favor de la liberación de su padre luego de que éste fuera detenido el otoño pasado por funcionarios de inmigración en un caso de deportación, murió tras luchar contra una rara forma de cáncer.

Ofelia Giselle Torres Hidalgo, de 16 años, falleció el viernes a causa de un rabdomiosarcoma alveolar en etapa 4, informó la familia en un comunicado. Los arreglos funerarios son privados.

Al adolescente le habían diagnosticado en diciembre de 2024 una forma agresiva de cáncer de tejidos blandos y estaba recibiendo quimioterapia y radioterapia.

Un juez de inmigración en Chicago dictaminó tres días antes de la muerte de Ofelia que su padre, Rubén Torres Maldonado, tenía derecho condicional a recibir la “cancelación de deportación” debido a las dificultades que su deportación causaría a sus hijos que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses, según la declaración enviada por un abogado que representa a Torres Maldonado.

El fallo proporciona a Torres Maldonado un camino para convertirse en residente permanente legal y eventualmente en ciudadano estadounidense, según el comunicado.

Ofelia estuvo presente vía Zoom en la audiencia de la semana pasada.

“Ofelia fue heroica y valiente ante la detención de ICE y la amenaza de deportación de su padre”, dijo Kalman Resnick, abogado de Torres Maldonado. “Lamentamos su fallecimiento y esperamos que sea un ejemplo para todos nosotros de valentía y de lucha por lo que es justo hasta el último aliento”.

Torres Maldonado, pintor y renovador de viviendas, fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot en un suburbio de Chicago mientras la zona estaba en el centro de una importante ofensiva antimigratoria denominada “Operación Midway Blitz”, que comenzó a principios de septiembre.

Ofelia estaba recibiendo tratamiento cuando apareció en octubre en un video publicado en una página de GoFundMe creada para la familia.

“Mi papá, como muchos otros padres, es una persona trabajadora que se levanta temprano y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, dijo en el video. “Me parece injusto que se ataque a familias inmigrantes trabajadoras solo por no haber nacido aquí”.

En silla de ruedas, asistió a una audiencia para su padre en octubre . Los abogados de la familia informaron al juez en ese momento que le dieron de alta del hospital justo un día antes del arresto de su padre para que pudiera ver a familiares y amigos. Agregaron que Ofelia no había podido continuar el tratamiento debido al estrés y la interrupción del tratamiento.

Los abogados de Torres Maldonado solicitaron su liberación mientras su caso de deportación se procesaba. Un juez ordenó una audiencia de fianza tras dictaminar en octubre que su detención era ilegal y violaba el derecho al debido proceso de Torres Maldonado.

Un juez citó más tarde la falta de antecedentes penales de Torres Maldonado y permitió su liberación bajo una fianza de 2.000 dólares .

Los abogados dijeron que Torres Maldonado ingresó a Estados Unidos en 2003. Él y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo menor.

El Departamento de Seguridad Nacional había alegado que había estado viviendo ilegalmente en los EE. UU. durante años y tenía antecedentes de delitos de conducción, incluyendo conducir sin una licencia válida, sin seguro y exceso de velocidad.