Podrían extender el horario de los paseos en bicicleta por el paseo marítimo de verano en Ocean City

Los paseos en bicicleta en el paseo marítimo de Ocean City, Maryland, en verano sólo están permitidos por la mañana, pero eso puede estar cambiando.

Durante la temporada baja, se puede andar en bicicleta legalmente en el paseo marítimo de casi 5 kilómetros en cualquier momento. Pero eso cambia durante la temporada alta de la ciudad costera.

Tal como están las cosas, desde el sábado del fin de semana del Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, solo se puede viajar diariamente entre la medianoche y el mediodía.

Ahora, el ayuntamiento está considerando ampliar ese horario hasta las 14.00 horas.

El tema está en la agenda de la reunión del consejo del martes .

La comisión de policía de Ocean City recomienda el cambio, que también se aplicaría al uso de ciertas bicicletas eléctricas, así como patinetas y patines.

Desde que el tranvía Boardwalk de Ocean City dejó de funcionar a fines de 2024 , después de un accidente mortal , los líderes allí han estado analizando nuevamente cómo se puede utilizar el paseo marítimo.