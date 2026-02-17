El periodista Anderson Cooper deja el programa ’60 minutes’ después de casi 20 años

El reputado periodista estadounidense Anderson Cooper anunció este lunes que deja el programa de reportajes ’60 minutes’ de CBS después de casi 20 años para dedicar más tiempo a sus dos hijos pequeños.

«Ser un corresponsal en ’60 minutes’ ha sido uno de los hitos de mi carrera. Pude contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y equipos de cámara de este negocio», dijo Cooper en un comunicado a medios.

«Durante casi 20 años, pude equilibrar mis trabajos en CNN y CBS, pero tengo hijos pequeños ahora y quiero pasar tanto tiempo como pueda con ellos, mientras ellos quieran pasar tiempo conmigo», abundó.

CBS, por su parte, agradeció en un comunicado el trabajo de Cooper y le abrió la puerta a volver al programa cuando quiera, señalando que sus investigaciones han tenido consecuencias y que ha entrevistado a muchas figuras prominentes.

El retiro del periodista se produce entre reportes de despidos en la división de noticias de CBS, propiedad de Paramount Skydance, y que forma parte de los cambios de la nueva editora jefa, Bari Weiss, para enfatizar la transmisión de videos para atraer más audiencia.

No obstante, Cooper planea permanecer en CNN, donde es presentador de un programa propio, y rostro clave de acontecimientos como el especial de Año Nuevo, tras renovar su contrato en diciembre de 2025, señalan los medios.