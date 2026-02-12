Juez impide que administración Trump traslade a ex condenados a muerte a prisión de máxima seguridad

Un juez federal bloqueó temporalmente al gobierno de Trump el traslado de 20 reclusos con sentencias de muerte conmutadas a la prisión federal de mayor seguridad del país.

El juez federal de distrito Timothy Kelly dictaminó el miércoles por la noche que el gobierno no puede enviar a los ex presos condenados a muerte a la prisión federal “Supermax” en Florence, Colorado, porque probablemente violaría sus derechos de la Quinta Enmienda al debido proceso.

Kelly citó evidencia de que funcionarios de la administración republicana “dejaron claro” a la Oficina Federal de Prisiones que los reclusos debían ser enviados a ADX Florence —“máximo administrativo”— para castigarlos porque el presidente demócrata Joe Biden había conmutado sus sentencias de muerte.

“Al menos por ahora, seguirán cumpliendo cadena perpetua por sus atroces crímenes donde se encuentran actualmente encarcelados”, escribió Kelly, quien fue nominado al tribunal por el presidente Donald Trump.

En diciembre de 2024, menos de un mes antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, Biden conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua.

En su primer día de regreso al cargo, Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba a la fiscal general Pam Bondi alojar a los 37 reclusos «en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que representan».

Veinte de los 37 reclusos son demandantes en la demanda presentada ante Kelly, quien emitió una orden judicial preliminar que impide su traslado a Florence mientras se tramita el proceso. Todos estaban encarcelados en Terre Haute, Indiana, cuando Biden conmutó sus penas de muerte.

Los abogados del gobierno argumentaron que la oficina tiene amplia autoridad para decidir a qué instalaciones deberían ser redistribuidos los reclusos después de sus conmutaciones.

El juez concluyó que los reclusos no tuvieron una oportunidad significativa de impugnar sus nuevas designaciones porque parece que el resultado del proceso de revisión estaba predeterminado.

“Pero la Constitución exige que siempre que el gobierno intente privar a una persona de una libertad o un interés de propiedad que la Cláusula del Debido Proceso protege —ya sea que esa persona sea un prisionero notorio o un ciudadano respetuoso de la ley— el proceso que proporciona no puede ser una farsa”, escribió Kelly.

La prisión de Florencia ha albergado a algunos de los criminales más notorios bajo custodia federal, entre ellos el terrorista Unabomber Ted Kaczynski, el terrorista del Maratón de Boston Dzhokhar Tsarnaev y el capo de la droga mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los abogados de los demandantes dicen que los reclusos viven solos, comen y se duchan en celdas aproximadamente del tamaño de una plaza de aparcamiento.

Los abogados del gobierno dijeron que otros tribunales han sostenido que las condiciones no son objetivamente crueles e inusuales.