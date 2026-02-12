Chavistas y estudiantes opositores marchan en el Día de la Juventud con distintos fines

El chavismo y estudiantes universitarios marcharán por separado este jueves en Venezuela por el Día de la Juventud, en medio del debate parlamentario sobre una posible ley de amnistía para presos políticos, que se discutirá hoy en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

La movilización del chavismo partirá desde una plaza al oeste de Caracas, aproximadamente a las 12.00 hora local (16.00 GMT) hasta los alrededores de las instalaciones del Parlamento, una actividad en la que aprovecharán para exigir la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos en el ataque militar en Caracas del pasado 3 de enero.

Simultáneamente, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, se concentrarán en este recinto académico alrededor de las 10.00 hora local (14.00 GMT), una actividad impulsada por el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Miguelángel Suárez, quien ha manifestado su apoyo a los familiares de presos políticos.

En un video publicado por el Movimiento Estudiantil de la UCV, varios universitarios apostaron por una lucha pacífica «con ideas», al tiempo que abogaron por la paz, que dijeron es «poder pensar distinto sin miedo».

Asimismo, han circulado en redes sociales invitaciones a concentraciones y otras actividades en distintas ciudades del país, en su mayoría organizadas por universitarios.

La oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocó también a movilizaciones en varios estados de Venezuela, actividades que comprenden visitas a iglesias y oraciones en otros lugares.

El Día de la Juventud se celebra en Venezuela el 12 de febrero para conmemorar la histórica Batalla de La Victoria de 1814, en el marco de la guerra de independencia de Venezuela, cuando jóvenes estudiantes y seminaristas, liderados por José Félix Ribas, defendieron la República contra las tropas realistas de España.

Este jueves, el Parlamento discutirá por segunda vez una ley de amnistía para algunos presos políticos, una propuesta que se enmarca en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, denomina un «nuevo momento político» para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.