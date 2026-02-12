Florida analiza ley para que licencias de conducir indiquen la ciudadanía estadounidense

Los legisladores de Florida analizan una ley que requeriría que las licencias de conducir y otras tarjetas de identificación expedidas por este estado del sur de Estados Unidos muestren el estatus de ciudadanía del portador, alertaron este miércoles organizaciones defensoras de inmigrantes.

Activistas expresaron en un pronunciamiento «serias preocupaciones» sobre dos legislaciones que están avanzando en el Poder Legislativo de Florida, la HB-991 y la SB-1334, que obligarían a las identificaciones estatales mostrar si una persona es o no es ciudadana de Estados Unidos.

Los defensores de migrantes denunciaron que esta política, promovida por republicanos, usaría como «armas» las identificaciones estatales, además de «exponer» a la discriminación racial a los no ciudadanos, incluyendo residentes legales permanentes, portadores de visados, refugiados y asilados.

«El uso de etiquetas de ciudadanía crea un sistema de ránking que invita al trato desigual», aseguró la subdirectora de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés), Renata Bozzetto, en el posicionamiento.

Los detractores de la iniciativa alertaron de sus efectos en Florida, donde casi 5 millones de habitantes nacieron en el extranjero, más de la quinta parte del total de la población, el 22 %, según datos del American Immigration Council (AIC).

«Hay millones de inmigrantes que llaman hogar a Florida, y hay un amplio rango de clasificaciones legales de inmigración más allá de la ciudadanía. Es alarmante que el estatus de inmigración legal de muchos de nuestros vecinos tengan el potencial de malinterpretarse por un sistema de etiquetas tan crudo», consideró Bozzetto.

Las propuestas son parte de las iniciativas de los republicanos para exigir pruebas de ciudadanía estadounidense durante las elecciones, aunque ya es ilegal que los no ciudadanos voten.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al Congreso la semana pasada que apruebe la Ley ‘SAVE America’, un proyecto impulsado por su partido que endurecería los requisitos para votar en las elecciones federales de este año, en medio de nuevas acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles han advertido que estas disposiciones podrían dificultar el acceso al voto de millones de personas, pues muchas de ellas, nacidas en Estados Unidos, carecen de identificaciones como pasaportes o identificaciones validadas como ‘Real ID’.