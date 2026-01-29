El zar fronterizo de Trump sugiere una posible reducción en Minnesota, pero solo después de la «cooperación»

El gobierno de Trump podría reducir el número de agentes de control de inmigración en Minnesota, pero solo si los funcionarios estatales y locales cooperan, dijo el jueves el zar fronterizo del presidente, señalando que tiene «tolerancia cero» para los manifestantes que agreden a los agentes federales o impiden la operación en curso en las Ciudades Gemelas.

Tom Homan se dirigió a la prensa por primera vez desde que el presidente lo envió a Minneapolis tras el tiroteo mortal del manifestante Alex Pretti el fin de semana pasado , el segundo este mes a manos de agentes federales que llevaron a cabo el operativo. Sus comentarios se produjeron después de que el presidente Donald Trump pareciera indicar su disposición a aliviar las tensiones en la zona de Minneapolis y St. Paul, y tras el fin de las operaciones reforzadas de la administración en Maine .

Homan enfatizó que la administración no está cediendo en su ofensiva contra la inmigración y advirtió que los manifestantes podrían enfrentar consecuencias si interfieren con los oficiales federales.

Pero pareció reconocer que hubo errores.

«No quiero oír que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto. Nada es perfecto nunca», dijo.

Homan insinuó la posibilidad de reducir la presencia de muchos de los aproximadamente 3.000 agentes federales que participan en la operación, pero pareció vincularlo a la cooperación de los líderes estatales y locales y a una reducción de la interferencia de los manifestantes.

“Cuando la violencia disminuya, podremos retirar los recursos”, dijo. “La retirada se realizará con base en estos acuerdos. Pero la retirada puede ser aún mayor si cesan la retórica de odio, los obstáculos y la interferencia”.

También dijo que supervisaría los cambios internos en la aplicación de la ley federal de inmigración, pero dio pocos detalles.

“La misión va a mejorar gracias a los cambios que estamos implementando internamente”, dijo. “Ninguna organización de agencia es perfecta. Y el presidente Trump y yo, junto con otros miembros de la administración, hemos reconocido que ciertas mejoras podrían y deberían implementarse”.

A pesar de que Trump suavizó su discurso sobre los funcionarios de Minnesota —declaró esta semana que estaban en sintonía—, ha habido pocas señales de grandes cambios en la operación. El jueves, algunos manifestantes desafiaron las gélidas temperaturas para manifestarse frente a la instalación federal que ha servido como centro principal de la operación.

Pretti, de 37 años, recibió un disparo mortal el sábado durante un altercado con la Patrulla Fronteriza. A principios de este mes, Renee Good, de 37 años, recibió un disparo en su vehículo por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Homan insistió en la necesidad de que las cárceles alerten a ICE sobre los reclusos que podrían ser deportados, afirmando que transferir a estos reclusos a la agencia mientras aún están en prisión es más seguro, ya que significa que menos agentes tienen que estar en las calles buscando a personas que se encuentran en el país sin autorización. Históricamente, ICE ha dependido de la cooperación de las cárceles locales y estatales para notificar a la agencia sobre estos reclusos.

“Dénnos acceso a los inmigrantes ilegales y a las amenazas a la seguridad pública en la seguridad de una cárcel”, dijo.

El zar fronterizo también pareció sugerir un enfoque renovado en lo que el ICE denomina «operaciones selectivas», diseñadas para centrar sus esfuerzos en la detención de inmigrantes que han cometido delitos. Añadió que la agencia llevaría a cabo «operaciones estratégicas de cumplimiento de la ley» priorizando las «amenazas a la seguridad pública».

La llegada de Homan a Minnesota se produjo tras la salida de Greg Bovino, el líder de la operación sobre el terreno de la administración Trump. Homan no especificó cuánto tiempo permanecería en Minnesota.

«Me quedaré hasta que el problema desaparezca», dijo, y agregó que se ha reunido con la comunidad, las fuerzas del orden y los líderes electos con la esperanza de encontrar puntos en común y sugirió que ha logrado algunos avances.

La Operación Metro Surge comenzó en diciembre con arrestos dispersos, mientras Trump menospreciaba repetidamente a la numerosa comunidad somalí del estado. Sin embargo, la operación se intensificó drásticamente tras el informe de enero de un influencer de derecha sobre el extenso escándalo de fraude en los servicios humanos de Minnesota, centrado en la comunidad somalí .

Los funcionarios federales anunciaron que se estaban desplegando miles de agentes de inmigración, y el director del FBI, Kash Patel, dijo que «desmantelarían esquemas de fraude a gran escala que explotan programas federales».

Pero los escándalos se olvidaron casi inmediatamente y las autoridades federales se centraron en los inmigrantes que se encuentran en el país sin documentos y en los llamados acuerdos de santuario que limitan la cooperación entre las agencias policiales locales y las cárceles con las autoridades de inmigración.