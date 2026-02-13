El periodista Don Lemon será procesado en el caso de protestas en una iglesia de Minnesota

El ex presentador de CNN convertido en periodista independiente Don Lemon será procesado el viernes en un tribunal federal en Minnesota junto con otros cuatro acusados ​​por su presunto papel en la interrupción de un servicio en una iglesia donde un funcionario de Inmigración y Control de Aduanas era pastor.

También está programada la comparecencia formal el viernes para la abogada de derechos civiles Nekima Levy Armstrong, protagonista de una foto publicada en una cuenta oficial de la Casa Blanca en redes sociales, la cual fue alterada para mostrarla falsamente llorando al ser arrestada. La imagen forma parte de una avalancha de imágenes alteradas por inteligencia artificial que circulan desde los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis, en medio de la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Las comparecencias en un tribunal federal suelen incluir la presentación de alegatos y la programación de futuros procedimientos. No estaba claro antes de la audiencia si Lemon planeaba comparecer personalmente o dejar que su equipo legal se encargara de la audiencia. Su abogado, Joe Thompson, no respondió a las llamadas solicitando comentarios esta semana.

Dos acusados ​​más, entre ellos la periodista independiente Georgia Fort, comparecerán la próxima semana. En total, hay nueve acusados ​​en el caso.

Lemon había dicho previamente a través de otro abogado, Marilyn Bednarsk, que planeaba declararse inocente de los cargos federales de derechos civiles por su cobertura de la protesta en una iglesia bautista del sur en St. Paul.

Los manifestantes interrumpieron el servicio en la Iglesia Cities el 18 de enero coreando «¡Fuera ICE!» y «¡Justicia para Renee Good!», en referencia a la mujer de 37 años, madre de tres hijos, que murió a tiros a manos de un agente de ICE en Minneapolis el mes pasado. Lemon declaró no estar afiliado al grupo y que estaba allí como periodista para cubrir el evento en su transmisión en vivo.

“He dedicado toda mi carrera a cubrir noticias. No voy a parar ahora. De hecho, no hay momento más importante que este, este preciso instante para unos medios de comunicación libres e independientes que arrojen luz sobre la verdad y exijan responsabilidades a quienes ostentan el poder”, declaró Lemon a la prensa tras su arresto.

La protesta en la iglesia provocó fuertes quejas de líderes religiosos y políticos conservadores. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió en redes sociales en ese momento que «el presidente Trump no tolerará la intimidación ni el acoso a los cristianos en sus lugares sagrados de culto». Incluso entre el clero que se opone a las tácticas de control migratorio del gobierno, hubo malestar ante estas protestas.

La Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas de 1994 prohíbe la interferencia o intimidación de cualquier persona que ejerza o intente ejercer el derecho a la libertad religiosa consagrado en la Primera Enmienda en un lugar de culto religioso, mediante la fuerza, la amenaza de fuerza o la obstrucción física. Las penas pueden ser de hasta un año de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Thompson es uno de varios ex fiscales que han abandonado la Fiscalía de Estados Unidos en Minnesota en las últimas semanas en medio de la frustración por la ofensiva migratoria de la administración Trump en el estado y la respuesta del Departamento de Justicia a los tiroteos de Good y Pretti.

Thompson, uno de los cuatro abogados registrados para representar a Lemon en el futuro, dirigió la extensa investigación de importantes casos de fraude a programas públicos para la oficina hasta su renuncia el mes pasado. La administración Trump ha citado los casos de fraude, en los que la mayoría de los acusados ​​provienen de la numerosa comunidad somalí del estado, como justificación para su ofensiva contra la inmigración.